Nawet 8 proc. na koncie oszczędnościowym. Jest jeden „haczyk"

Serwis Bankier.pl przygotował ranking kont oszczędnościowych. Pod uwagę brano propozycje, które mogą zainteresować posiadaczy kapitału w wysokości 20 000 zł. Pod uwagę brano jeden parametr, jakim była stawka procentowa.

Liderem rankingu jest Konto Lokacyjne od BNP Paribas Banku Polska w specjalnej promocji „Konta z bonusem i kartą kredytową – edycja 3”. Proponowana stawka to 8 proc. rocznie. Oferta dotyczy nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste z kartą debetową oraz kartą kredytową. Warto zaznaczyć, że w pierwszym miesiącu obowiązuje oprocentowanie w wysokości 7 proc. w skali roku. W kolejnych (maksymalnie do 30 listopada) obowiązywać będzie wspomniana 8 proc. stawka, ale pod warunkiem wykonania co najmniej 6 transakcji kartą debetową, dokonania przynajmniej jednej płatności kartą kredytową oraz zapewnianie wpływu na kwotę minimum 1000 zł. Maksymalna kwota objęta oprocentowaniem to 25 000 zł. Oferta jest dostępna wyłącznie w placówce banku.

Konta oszczędnościowe. 7 proc. w czterech bankach

Drugie miejsce zajmują ex aequo aż cztery konta z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. w skali roku. Pierwsze z nich to Konto oszczędnościowe od Banku Pekao. Oferta skierowana jest dla nowy klientów lub osób, które nie korzystały aktywnie z posiadanych rachunków i suma sald w podanym okresie wyniosła maksymalnie 2000 zł. Zainteresowani muszą otworzyć konto osobiste. Podana stawka dotyczy środków do 25 000 zł i może się naliczać maksymalnie 123 dni.

Druga z propozycji to również Konto oszczędnościowe, tyle, że w Banku Pocztowym. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste z kartą debetową. Wymagane jest wyrażenie zgód marketingowych i zapewnianie wpływów na konto w wysokości minimum 1000 miesięcznie. Maksymalna kwota objęta oprocentowaniem to 20 000 zł. Stawka promocyjna obowiązuje przez 3 miesiące.

Kolejna oferta z „siódemką" to Konto oszczędnościowe Cyfrowy Zysk od BOŚ Banku. Z tej propozycji będą mogli skorzystać nowi klienci banku. Stawka obowiązuje do 8 września br. i dotyczy środków do 50 000 zł.

Ostatnie konto na którym znajdziemy 7 proc. oprocentowanie, to Elastyczne Konto Oszczędnościowe VeloBanku. Oferta ta przeznaczona jest dla nowych klientów otwierających konto oszczędnościowe w kanałach zdalnych wraz z kontem osobistym, którzy będą co miesiąc wykonywali co najmniej 5 transakcji kartą lub Blikiem. Wymagane jest również wyrażenie zgód marketingowych. Limit wpłat na ten procent to 50 000 zł.

Trzecie miejsce zajmuje Nest Konto Oszczędnościowe od Nest Banku, gdzie proponowane oprocentowanie wynosi 6,80 proc. w skali roku. W tym wypadku konieczne jest otwarcie konta osobistego oraz zapewnienie wpływów wynagrodzenia na kwotę co najmniej 2000 zł w dwóch okresach. Jeśli klient nie może zagwarantować tego typu wpływów to wystarczy zasilenie rachunku w tej samej kwocie dowolnymi przelewami zewnętrznymi, jednak w tej sytuacji deponent musi dodatkowo wykonać min. 10 transakcji kartą lub Blikiem w danym okresie. Kwota maksymalna objęta tym oprocentowaniem to 100 000 zł. Stawka nalicza się przez 3 miesiące.

