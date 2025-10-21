Lokaty na pół roku. Atrakcyjne stawki wciąż do wzięcia

Serwis Bankier.pl przedstawił sierpniowy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Dwie „siódemki" w czołówce

Pozycję lidera utrzymuje Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Proponowana stawka to 7,10 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Tuż za lokatą Nest Banku – podobnie jak we wrześniu – uplasowała się propozycja VeloBanku – VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 7 proc. rocznie. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości minimum 2000 zł. Limit wpłat wynosi 50 000 zł.

Wielki powrót

Zmiany nastąpiły na najniższym stopniu podium rankingu. Trzecie miejsce zajmuje powracająca do zestawienia po trzech miesiącach przerwy Lokata Powitalna, proponowana przez Citi Handlowy. Proponowane oprocentowanie wynosi 6,20 proc. w skali roku (w lipcu było to 6,40 proc.). Warunki umożliwiające skorzystanie z oferty są podobne do wcześniejszych, trzeba być nowym klientem, założyć konto Citigold w ofercie „Osiągnij więcej z kontem Citigold i lokatą 6,2%”, zaakceptować regulamin oferty, wyrazić zgody marketingowe, a także zapewnić saldo dzienne na poziomie przynajmniej 420 000 zł. Maksymalnie można wpłacać 200 000 zł.

Dotychczasowa „trójka" w zestawieniu, czyli Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, tym razem zaliczyła bolesny spadek na piąte miejsce. To efekt znaczącej obniżki stawki – z 5,80 do 5 proc. w skali roku. Lokata Plus dzieli piątą pozycję wraz Lokatą Plus, tyle że od Toyota Banku. Na miejscu czwartym uplasowała się natomiast Lokata dla Ciebie dla nowych klientów, proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Stawka na tym depozycie to 5,50 proc. rocznie.

