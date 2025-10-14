Lokaty bankowe na trzy miesiące. Taka stawka to teraz rzadkość

Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na trzy miesiące. 7,50 proc. do wzięcia

Na czele rankingu ponownie znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole z dość atrakcyjną obecnie na rynku stawką 7,50 proc. w skali roku. Przypomnijmy, że we wrześniu lokata to wróciła do zestawienia po miesiącu przerwy (w sierpniu depozyt można było otworzyć na pół roku, ale z oprocentowaniem 6,50 proc.). Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i będą spełniać co miesiąc warunki aktywności wyznaczone przez bank. Należą do nich: wykonanie co najmniej pięciu transakcji kartą debetową lub Blikiem oraz zalogowanie się do bankowości elektronicznej lub mobilnej. Trzeba również wyrazić zgodę marketingową. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł. Warto podkreślić, że Credit Agricole oferuje możliwość odnowienia lokaty z oprocentowaniem 6 proc. w skali roku, pod warunkiem dalszego spełniania określonych warunków.

Aż trzy lokaty z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. uplasowały się na drugiej pozycji rankingu. Pierwsza z nich do dotychczasowy wicelider, czyli Lokata Dodatkowa, dostępna w promocji konta Citigold od Citi Handlowego. Propozycja ta utrzymała drugą pozycję, mimo obniżki stawki z 6,40 do 6 proc. rocznie. Depozyt oferowany jest w ramach promocji „Prestiż i wsparcie z kontem Citigold Private Client i lokatą 6%”. Jest to oferta dedykowana dla nowych klientów, którzy zdecydują się na założenie konta Citigold Private Client. Lokata dostępna jest na kwoty od 20 000 zł do 2 200 000 zł.

Druga z lokat ze stawką 6 proc. rocznie to Lokata dla Ciebie na Powitanie od Santander Bank Polska. Oferta skierowana jest do dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste z kartą debetową. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 250 000 zł.

Ostatnia z lokat, która zajmuje drugie miejsce to Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Przypomnijmy, że jeszcze dwa miesiące temu na lokacie tej obowiązywała stawka 6,50 proc. Nie zmieniają się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – wystarczy posiadać konto osobiste w instytucji. Maksymalnie można wpłacić aż 2 000 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

Trzecie miejsce w rankingu lokat na trzy miesiące zajęła Lokata terminowa od Renault Bank. Proponowana stawka to 5,90 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta na platformie Raisin. Maksymalnie można wpłacać 400 000 zł.

