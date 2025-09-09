Lokaty bankowe na trzy miesiące. Takiej stawki nie było od dawna

Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. Wielki powrót

Na czele rankingu znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole z oprocentowaniem na poziomie 7,50 proc. w skali roku. Lokata ta powraca do zestawienia po miesiącu przerwy. Przypomnijmy, że w lipcu zajmowała pierwsze miejsce w zestawieniu ze stawką 7 proc. W sierpniu depozyt można było otworzyć na pół roku, ale z oprocentowaniem 6,50 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Skierowana jest ona do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i będą spełniać co miesiąc warunki aktywności wyznaczone przez bank. Należą do nich: wykonanie co najmniej pięciu transakcji kartą debetową lub Blikiem oraz zalogowanie się do bankowości elektronicznej lub mobilnej. Trzeba również wyrazić zgodę marketingową. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Zmiany nie nastąpiły na drugiej pozycji zestawienia. Zachowała ją Lokata Dodatkowa, dostępna w promocji konta Citigold od Citi Handlowego. Oprocentowanie podobnie jak przed miesiącem wynosi 6,40 proc. rocznie. Nazwa lokaty nie jest przypadkowa, ponieważ można z niej skorzystać dopiero po otwarciu bliźniaczego depozytu na 6 miesięcy. Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu promocji oraz zapewnienie salda dziennego na wszystkich posiadanych produktach na poziomie minimum 420 000 zł. Na tę ofertę można wpłacić do 220 000 zł.

Lokata Plus spada na trzecie miejsce

Zwycięzca sierpniowego rankingu spadł na trzecie miejsce. Chodzi o Lokatę Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Bank obniżył oprocentowanie z 6,50 do 6 proc. w skali roku. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – wystarczy posiadać konto osobiste w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty to 2 000 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

Lokata Plus dzieli trzecią pozycję z Lokatą Promocyjną, proponowaną przez mBank. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste wraz z kartą debetową i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

