Lokaty bankowe na pół roku. Niecodzienny debiut w rankingu

Serwis Bankier.pl przedstawił sierpniowy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Nest Bank znów obniża stawkę

Mimo kolejnej obniżki oprocentowania na czele rankingu pozostaje Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Jeszcze w czerwcu proponowana stawka wynosiła 7,60 proc., miesiąc temu było to 7,30 proc., a teraz jest to 7,10 proc. w skali roku.

Nie zmieniły się natomiast warunki skorzystania z oferty, skierowana jest ona do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Wicelderem rankingu nadal jest VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku. W tym wypadku stawka nie zmieniła się i wciąż wynosi 7 proc. rocznie. Takie same pozostają również warunki dodatkowe, co oznacza, że z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości przynajmniej 2000 zł. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Niecodzienny debiut w rankingu

Trzecie miejsce zajmują ex aequo Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, a także Lokata Powitalna, proponowana przez Credit Agricole. Stawki na tych depozytach wynoszą 6,50 proc. w skali roku. Lokata Plus uplasowała się na najniższym stopniu podium również miesiąc temu, za to dla Lokaty Powitalnej jest to debiut w zestawieniu lokat bankowych na pół roku. Warto przypomnieć, że propozycja ta to niedawny lider rankingu lokat kwartalnych. Lokata Powitalna zmieniła jednak okres zapadalności z trzech na sześć miesięcy. By skorzystać z tej oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste, wyrazić zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

wykonać przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem BLIK,

zalogować się co najmniej raz do aplikacji CA24 Mobile.

W przypadku Lokaty Plus jedynym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest posiadanie konta w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. W przypadku Lokaty Powitalnej jest to 75 000 zł.

