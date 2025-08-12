Najlepsze lokaty kwartalne. Duże zmiany w rankingu

Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat kwartalnych. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty kwartalne. Maksymalnie 6,50 proc. do wzięcia

Na czele zestawienia znalazła się Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Proponowane oprocentowanie to 6,50 proc. w skali roku. Aby skorzystać z tej oferty trzeba posiadać konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 2 000 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

Tuż za Lokatą Plus uplasowała się w rankingu Lokata Dodatkowa, proponowana przez Citi Handlowy. W tym wypadku stawka wynosi 6,40 proc. rocznie. Aby ją otrzymać trzeba spełnić kilka warunków dodatkowych. W pierwszej kolejności trzeba posiadać status nowego klienta i założyć konto Citigold w ofercie „Twój zespół ekspertów z kontem Citigold i lokatą do 6,4%”. Lokatę Dodatkową będzie można otworzyć po założeniu Lokaty Powitalnej na 6 miesięcy. Konieczne jest również zapewnienie salda na wszystkich posiadanych produktach na poziomie min. 420 000 zł. Na tę ofertę można wpłacić do 220 000 zł.

Na najniższym stopniu podium znalazła się Lokata terminowa od HoistSpar z oprocentowaniem na poziomie 6,20 proc. rocznie. Z oferty tej mogą skorzystać posiadacze dostępu do platformy. Maksmylna kwota wpłaty to 375 000 zł. Oszczędności przechowywane w tym banku są objęte ochroną szwedzkiego odpowiednika BFG.

Liderzy poza rankingiem

Warto podkreślić, że w sierpniowym rankingu lokat kwartalnych zabrakło liderów lipcowego zestawienia, którzy oferowali 7 proc. w skali roku. Chodzi o Lokatę na Start od Alior Banku, a także o Lokatę Powitalną, proponowaną przez Credit Agricole. Pierwsza z lokat została wycofana z oferty, z kolei propozycja Credit Agricole zmieniła okres zapadalności na 6 miesięcy.

Czytaj też:

Lokaty na miesiąc. Jest zdecydowany lider rankinguCzytaj też:

Nawet 8 proc. na koncie oszczędnościowym. Jest jeden „haczyk"