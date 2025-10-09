Ta metoda oszczędzania bije na głowę lokaty. Ponad 50 proc. zysku rocznie

Z najnowszych danych wynika, że w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oszczędza ponad 4 mln pracowników, a wartość zgromadzonych przez nich aktywów przekroczyła 41 mld zł. Liczba uczestników z roku na rok rośnie, ale wiele osób wciąż nie może przekonać się do tego programu, czego dowodzi fakt, iż na oszczędzanie decyduje się nieco ponad połowa uprawnionych (55 proc.).

Dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH wyjaśnia, że stosunkowo niska partycypacja to pokłosie braku zaufania Polaków do systemów emerytalnych. – Tymczasem PPK naprawdę daje zarobić i można to łatwo i szybko sprawdzić — mówi dr Wacławik w rozmowie z serwisem Wyborcza.biz.

Polacy korzystają z luki w PPK. Zysk ponad 50 proc.

Co ekspert ma na myśli? Chodzi o swoistą lukę w programie dzięki której można sporo zarobić. Zasada jest prosta: jesteśmy w programie, ale jednocześnie sukcesywnie pieniądze wypłacamy.

Program pozwala na wypłaty nawet po miesiącu odkładania. A wypłacający pieniądze, odzyskują wszystkie swoje składki i dodatkowo składki pracodawcy (70 proc. z nich trafia na ich konto bankowe, a 30 proc. na konto w ZUS). Wcześniejsza wypłata wiąże się co prawda z koniecznością zapłacenia 19-procentowego podatku Belki od zysków z inwestycji i zwrotem dopłat od państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne), ale i tak zysk jest znacznie wyższy niż na jakiejkolwiek lokacie.

Serwis przytacza przykład pana Adama, który środki z PPK wypłaca co roku. Mężczyzna zarabia 8 tys. zł brutto. Jego miesięczna składka wynosi 160 zł (2 proc. pensji to składka pracownika), kolejne 1,5 proc. dorzuca pracodawca. Decydując się na wypłatę pieniędzy odłożonych w ostatnim roku, pan Adam otrzymał łącznie 2928 zł „na rękę" (1920 zł z wpłat własnych i 1008 zł z wpłat od pracodawcy), a dodatkowe 432 zł zasiliło jego konto w ZUS. Nawet jednak i bez wpłaty do ZUS-u jego zysk wyniósł 52,5 proc. w stosunku do wpłat własnych.

Z danych pozyskanych przez Wyborcza.biz wynika, że na podobny krok zdecydowało się prawie 800 tys. Polaków. – Od początku powstania PPK na zwroty zdecydowało się 792 tys. osób, a kwota zwrotów przekroczyła 7 mld zł— informuje w komentarzu dla portalu Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Tylko w drugim kwartale tego roku 163 tys. pracowników wypłaciło 719 mln zł.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że rząd planuje zmiany w programie, które miały utrudnić dokonywanie zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Ministerstwo Finansów zdementowało te doniesienia. – Nie są planowane zmiany w zakresie likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK – poinformował „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

