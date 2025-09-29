Kolejna transza wpłat powitalnych w PPK. Kto zyska 250 zł?

Wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych przekroczyła rekordowy poziom 40 miliardów złotych. Z programu korzysta już blisko 3,96 mln osób. Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że do instytucji finansowych trafiło 29,8 mln zł tytułem wpłat powitalnych za drugi kwartał 2025 roku. Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy 119 tys. uczestników PPK.

Wpłata powitalna

Dla porównania, w pierwszym kwartale wpłatę powitalną otrzymało 93,5 tys. osób, a łączna suma przekroczyła 23,4 mln zł. Wzrost liczby beneficjentów świadczy o rosnącym zainteresowaniu programem, którego głównym celem jest zachęcenie Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

System PPK opiera się na współfinansowaniu przez trzy strony: pracownika, pracodawcę i państwo. Uczestnik odkłada 2 proc. wynagrodzenia brutto, pracodawca dokłada 1,5 proc., a państwo zapewnia wsparcie w postaci 250 zł wpłaty powitalnej oraz corocznych 240 zł dopłat. Środki gromadzone w PPK można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia.

Jednorazowa wpłata powitalna, finansowana z Funduszu Pracy, przysługuje osobom, które mają status uczestnika PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe i opłacają składki podstawowe. Zgodnie z zasadami, wpłata ewidencjonowana jest na rachunku uczestnika w ciągu 45 dni od zakończenia kwartału – w przypadku drugiego kwartału 2025 roku najpóźniej 14 sierpnia.

Kolejne bonusy

Osoby, które nie spełniły warunków w tym okresie, mogą liczyć na bonus w kolejnym terminie. Najbliższa szansa na otrzymanie 250 zł pojawi się w listopadzie 2025 roku. Stan środków na rachunku PPK można na bieżąco sprawdzać w serwisach internetowych instytucji finansowych lub w systemie MojePPK.

Na koniec 2024 roku w PPK zgromadzonych było 30,24 mld zł. W ciągu ośmiu miesięcy wartość ta zwiększyła się o blisko 10 mld zł, co dowodzi dynamicznego rozwoju programu.

