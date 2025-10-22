Co Polacy kupowali po wakacjach? GUS ujawnia

Z danych zaprezentowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była we wrześniu br. wyższa o 6,4 proc. rok do roku.

Dzisiejsze dane są nieco niższe niż oczekiwali ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 6,8 proc.), ale z drugiej strony wrześniowy odczyt jest dużo lepszy niż przed miesiącem, gdy odnotowano 3,1 proc.

W porównaniu z sierpniem br. odnotowano spadek sprzedaży detalicznej o 2,7 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w poprzednim miesiącu o 4,9 proc. wyższa niż przed rokiem, a zarazem o 0,6 proc. niższa w stosunku do sierpnia.

GUS podał również, że w okresie styczeń-wrzesień br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,9 proc. w skali roku, wobec wzrostu o 2,6 proc. w analogicznym okresie 2024 roku.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu. Odzież i obuwie wciąż liderem

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie i „tekstylia, odzież i obuwia". Wzrost wyniósł 20,5 proc., co oznacza, że we wrześniu Polacy kupowali o jedną piątą więcej rzeczy z tego obszaru niż przed rokiem. Kategoria utrzymała pozycję lidera (w sierpniu wzrost wyniósł 18,9 proc.). Na drugim miejscu – tak jak miesiąc temu – uplasowała się kategoria „meble, rtv, agd” (wzrost o 16,1 proc.). Trzecie miejsce zachowała grupa „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (wzrost o 15 proc.).

Urząd podał również, że we wrześniu – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 8,8 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 8,9 do 9 proc.

