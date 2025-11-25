W sklepach tej sieci nie zrobimy już zakupów? Planowane są kolejne zamknięcia

Eurocash, właściciel Delikatesów Centrum zamknął w tym roku aż 119 sklepów z czego 54 franczyzowe i 65 własnych. Firma nazywa ten proces elementem strategii optymalizacji, co nie zmienia faktu, że jest to jedno z największych ograniczeń zasięgu sieci w jej historii.

Jak zauważa serwis wiadomoscihandlowe.pl, wyraźne przyspieszenie zamknięć miało miejsce w trzecim kwartale, kiedy to Eurocash zdecydował o likwidacji 30 własnych Delikatesów Centrum. Najmniej zamknięć, bo jedynie 16 było w pierwszym kwartale, natomiast w drugim – 19.

Eurocash zamyka Delikatesy Centrum. To jeszcze nie koniec

Eurocash zapowiada, że „planowana jest dalsza optymalizacja sieci" Delikatesy Centrum. Jak jednak prognozuje serwis, wydaje się, że zamknięć będzie mniej niż w ciągu 9 pierwszych miesięcy tego roku.

Jednorazowe koszty związane z likwidacją placówek wyniosły w trzecim kwartale 11 mln zł, wobec 9 mln zł kwartał wcześniej. Eurocash liczy jednak na oszczędności w perspektywie długofalowej. Firma szacuje, że likwidacja 30 sklepów przyniesie 15,4 mln zł rocznie, a wszystkie zamknięcia od początku roku – ok. 35 mln zł.

Portal zwraca uwagę, że Eurocash już od zeszłego roku konsekwentnie przechodzi z modelu opartego na sklepach własnych na system agencyjno-franczyzowy, który ma być mniej kosztowny i bardziej elastyczny. Firma wskazuje, że przejście w stronę franczyzy oznacza również niższe koszty wynagrodzeń (w drugim kwartale spadły one o 9,7 proc. rok do roku). Inny ważny filar zmian ma związek z cyfryzacją usług i zarządzania siecią. Uruchomiona przez IPH Platforma Analityczna integruje dane paragonowe i hurtowe z ponad 11 tys. sklepów w Polsce, co ma pozwolić franczyzobiorcom podejmować deyzje w oparciu o dane, a nie intuicję.

9 grudnia br. Eurocash ogłosi nową, trzyletnią strategię. Jak informują wiadomoscihandlowe.pl, to właśnie w tej strategii Delikatesy Centrum mają zostać określone na nowo, "już nie jako gęsta sieć sklepów, lecz jako element rozwiniętego ekosystemu franczyzowego". Jednym z kluczowych celów ma być zbudowanie przewidywalnego, skalowalnego modelu, który będzie odporny na wahania popytu i umożliwi koncentrację na wspólnych narzędziach zakupowych, marketingowych i technologicznych.

