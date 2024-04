Robisz zakupy w Delikatesach Centrum? Wyjmij kartę Biedronki lub Lidla, a dostaniesz rabat

Czy Biedronka i Lidl poczują się zawstydzone? Być może niebawem łatwiej będzie im nawiązać nić porozumienia, o którą ostatnio było tak ciężko? Na wszystko może mieć wpływ nietypowa akcja sieci Delikatesy Centrum, która pokazała niebywały dystans i zorganizowała promocję – można by rzec – wznoszącą się ponad podziałami. Chce honorować karty lojalnościowe swoich konkurentów.

Delikatesy Centrum honorują karty Biedronki i Lidla

Delikatesy Centrum to sieć polskich franczyzowych sklepów spożywczych należących do grupy Eurocash. Te znane są w różnych rejonach kraju i konkurują m.in. z Żabką, ale też większymi marketami. Firma od lat stara się dbać o klientów i tworzyć atrakcyjne oferty. By zapewniać zniżki, proponuje m.in. swoją lojalnościową Delikartę. Teraz o rabat jest jeszcze łatwiej, bo przysługuje nawet z aplikacją Lidla i Biedronki.

O nietypowej akcji robi się coraz głośniej. Choć brzmi dość niewiarygodnie, to Delikatesy Centrum zapewniają, że nie żartują. W ramach nowej promocji klienci robiący zakupy w polskiej sieci mogą okazywać karty lojalnościowe dużych konkurentów. Wszystkiemu przyświeca hasło reklamowe: „Niskie ceny dla wszystkich”. „Kupuj z aplikacją Biedronki lub Lidla i oszczędzaj tyle samo lub więcej” – napisano na stronie firmy.

Rabat w Delikatesach Centrum tylko w tym terminie

Nowa akcja, choć nie zostaje wprowadzona na stałe, to już zdążyła narobić wiele zamieszania. Klienci mogą pokazywać karty konkurentów w sklepach Delikatesy Centrum od 8 do 14 kwietnia 2024 roku. Są też pewne zasady, bowiem z promocji da się skorzystać wyłącznie w ramach jednej transakcji, a aplikację trzeba zeskanować przed zrobieniem zakupów.

W ofercie sieci mamy m.in. żele pod prysznic Palmolive w ramach 1 +1 gratis, kawę Tchibo w ramach 2+1 gratis, serki Fantasia w ramach 2+2 gratis czy napoje Tymbark w ramach 2+2 gratis. Za darmo można też odbierać karmę dla psa Pedigree, mąkę Lubella, herbatkę Minutka, pieluchy Pampers, płyn do naczyń Ludwik, płyn do WC Domestos, szampon do włosów Schauma, dezodorant czy środki do prania od E. Lista wszystkich artykułów biorący udział w akcji wyświetlona jest na stronie sklepu Delikatesy Centrum. Planujecie zrobić tam zakupy?

