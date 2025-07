Sejm uderza w patodeweloperkę. Będą nowe obowiązki

Sejm przyjął nowelizację przepisów dotyczących rynku nieruchomości. Nowe regulacje wprowadzają zmiany w zasadach odpowiedzialności deweloperów za wady lokali mieszkalnych oraz nakładają obowiązek jawności cen mieszkań.

Wady budowlane

Przyjęta nowelizacja ustawy przewiduje, że deweloperzy będą ponosić odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady budowlane również w przypadku mieszkań i domów nabywanych na podstawie umów deweloperskich. Dotąd takie umowy, zawierane w formie aktu notarialnego przed przeniesieniem prawa własności, nie zawsze gwarantowały nabywcy możliwość zgłoszenia wad po zakończeniu inwestycji.

Nowe przepisy wypełniają tę lukę, rozszerzając ochronę prawną także na przypadki, gdy lokal nabywany jest na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, a nie bezpośrednio poprzez umowę sprzedaży. Projektodawcy – posłowie Polski 2050-TD – argumentowali, że obecne przepisy stawiają nabywców korzystających z umowy deweloperskiej w mniej korzystnej sytuacji niż tych, którzy kupują nieruchomość bezpośrednio.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Więcej zmian

To jednak nie koniec zmian. W czerwcu prezydent podpisał ustawę dotyczącą jawności cen mieszkań. Nowe przepisy nakładają na deweloperów obowiązek prowadzenia stron internetowych z aktualnymi informacjami o cenach oferowanych lokali. Ceny mają być publikowane od początku sprzedaży aż do jej zakończenia, a wszelkie zmiany muszą być odnotowywane i archiwizowane co 24 godziny.

Kupujący będzie mógł porównać historię cen i, w przypadku rozbieżności, żądać sprzedaży po korzystniejszej cenie. Za brak przejrzystości lub ukrywanie informacji o kosztach, deweloperzy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 4 proc. rocznego obrotu, nakładaną przez UOKiK.

Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości rynku mieszkaniowego i lepszą ochronę nabywców lokali przed tzw. patodeweloperką oraz nieuczciwymi praktykami sprzedaży.

