Cinkciarz.pl pod lupą. Na jaw wyszły nowe fakty

Prokuratura do drugiej połowy grudnia przedłużyła blokady rachunków bankowych, prowadzonych na rzecz Cinkciarz.pl oraz spółek Conotoxia i Conotoxia Holding. Ma to związek z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego – podała we wtorek Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Cinkciarz.pl – blokady rachunków bankowych do grudnia

Blokady rachunków prowadzonych na rzecz cinkciarz.pl przedłużono do 19 grudnia, a dla rachunków Conotoxia i Conotoxia Holding do 23 grudnia. Powodem tej decyzji jest konieczność zebrania dodatkowych dowodów w śledztwie prowadzonym od października ubiegłego roku.

„Powyższe decyzje podjęte zostały w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego, który umożliwi następnie wydanie rozstrzygnięcia odnośnie środków pieniężnych objętych blokadą” – podała w komunikacie poznańska prokuratura.

Cinkciarz.pl – cofnięcie zezwolenia przez KNF

Jak przypomina „Bankier.pl”, śledztwo w sprawie działalności cinkciarz.pl zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. W październiku ubiegłego roku KNF cofnęła spółce Conotoxia zezwolenie na świadczenie usług płatniczych, co miało bezpośredni związek z działalnością prowadzoną przez agentów cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. Decyzja nadzoru finansowego była następstwem licznych skarg klientów na realizację usług wymiany walut online oraz na opóźnienia w przekazywaniu środków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów również potwierdził, że otrzymał w tej sprawie kilkanaście skarg. Klienci mieli być informowani o wystąpieniu usterki technicznej, która jednak nie została usunięta w zakładanym terminie.

Afera finansowa Cinkciarz.pl

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w toku prowadzonego postępowania śledczy otrzymali ponad dwa tysiące zawiadomień, głównie od klientów cinkciarz.pl, którzy nie odzyskali swoich pieniędzy. Łącznie w grudniu prokuratura zdecydowała o zablokowaniu 328 rachunków bankowych związanych z firmą świadczącą usługi internetowej wymiany walut. Skala sprawy oraz liczba poszkodowanych wskazują na poważny charakter podejrzewanych nadużyć finansowych. Według prokuratury, działania podejrzanych mogły doprowadzić do wyrządzenia szkody na ponad 49 mln zł.

Zarzuty dla członków zarządu Cinkciarz.pl

W marcu w związku z aferą cinkciarz.pl zatrzymano Roberta G., członka zarządu spółki. Prokuratura postawiła mu zarzut współdziałania w popełnieniu oszustwa, polegającego na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na wniosek śledczych poznański sąd rejonowy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Zarzuty, w tym m.in. oszustwa, usłyszał także prezes zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o., Marcin P., który jednak nie został przesłuchany, ponieważ przebywa poza granicami kraju. Obu mężczyznom grozi nawet do 25 lat więzienia. Prokuratura zapowiada kontynuację czynności dowodowych i dalsze decyzje procesowe w tej sprawie.

