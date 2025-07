Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Pierwszy tydzień lipca przyniósł względną stabilizację na rynku walutowym z lekkim osłabieniem dolara. Euro zanotowało niewielki wzrost, natomiast frank i funt szterling wykazały drobne zmiany, świadczące o niewielkich wahaniach wartości względem złotego. Nie bez znaczenia dla kursów walut była wtorkowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotycząca obniżenia stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,62 zł (poniedziałek). W kolejnych dniach kurs delikatnie spadł do 3,59 zł we wtorek, po czym ustabilizował się na poziomie 3,61 zł w środę, czwartek i piątek. Tydzień zakończył więc spadkiem o 1 grosz, co świadczy o lekkim osłabieniu dolara względem złotego.

Euro (EUR) poruszało się w bardzo wąskim przedziale między 4,24 a 4,26 zł. Tydzień rozpoczęło na poziomie 4,24 zł (poniedziałek), by w środę i piątek osiągnąć kurs 4,25 zł. Wzrost o 1 grosz to sygnał niewielkiego wzmocnienia euro względem złotego.

Frank szwajcarski (CHF) wykazał się lekkim wzrostem wartości. W poniedziałek kurs wynosił 4,53 zł, a w kolejnych dniach oscylował wokół 4,55 zł. Piątek przyniósł kurs 4,55 zł, co oznacza wzrost o 2 grosze wobec początku tygodnia.

Funt szterling (GBP) rozpoczął tydzień na poziomie 4,95 zł (poniedziałek). W kolejnych dniach kurs delikatnie spadał, osiągając 4,93 zł w piątek. Tygodniowy bilans pokazuje spadek o 2 grosze, sygnalizujący lekkie osłabienie funta względem złotego.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości walut w ciągu minionego tygodnia, czyli od 30 czerwca do 4 lipca 2025 r., kształtowały się następująco:

USD: –1 gr (z 3,62 zł do 3,61 zł)

EUR: +1 gr (z 4,24 zł do 4,25 zł)

CHF: +2 gr (z 4,53 zł do 4,55 zł)

GBP: –2 gr (z 4,95 zł do 4,93 zł)

Czytaj też:

Kursy walut 4 lipca 2025. Po ile frank szwajcarski, dolar, euro, funt?

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 30 czerwca do 4 lipca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 4 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,93 zł

Kursy walut – czwartek, 3 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 4,94 zł

Kursy walut – środa, 2 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,94 zł

Kursy walut – wtorek, 1 lipca

dolar – 3,59 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,95 zł

Kursy walut – poniedziałek, 30 czerwca

dolar – 3,62 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 4,95 zł

Czytaj też:

RPP obniżyła stopy procentowe. Glapiński studzi optymizm

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

RPP obniżyła stopy procentowe. Prof. Gomułka o dalszych prognozachCzytaj też:

RPP zaskoczyła ws. stóp procentowych. Co to oznacza dla kredytobiorców?