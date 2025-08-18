Ponad 5 tys. mieszkań zniknęło z polskiego rynku w jeden dzień

Jedna z największych firm deweloperskich w Polsce, realizująca projekty mieszkaniowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i Poznaniu – Echo Investment – w ramach jednej transakcji sprzedała 5,3 tysiąca mieszkań na wynajem z platformy Resi4Rent.

Wszystkie mieszkania kupiła jedna niemiecka firma – Vantage Development, za 2,4 mld zł. Transakcję musi jeszcze zatwierdzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pieniądze na spłatę długów i kolejne budowy

„Udana transakcja z Vantage Development, częścią TAG Immobilien Group, potwierdza, że nasze alternatywne inwestycje w nieruchomości przyciągają wiodących, strategicznych inwestorów” – powiedział w oficjalnym komunikacie Rafał Mazurczak, dyrektor operacyjny Echo Investment.

Transakcja o równowartości 565 mln euro objęła 5322 lokale w 18 projektach Echo Investment zlokalizowanych w sześciu największych polskich miastach.

„Cena zakupu odpowiada oczekiwanej przyszłej stopie zwrotu NOI (dochód operacyjny netto) określonej na 6,3 proc. do 2026 roku, gdy nieruchomości ukończone w 2025 roku osiągną”pełną stabilizację„. Strony podpisały umowę przedwstępną, a jej realizacja wymaga standardowej zgody polskiego organu antymonopolowego” — głosi komunikat. Uzyskane z transakcji środki zostaną przeznaczone na redukcję zadłużenia, finansowanie nowych projektów oraz wypłaty dla akcjonariuszy.

Niemcy zarobią na wynajmie mieszkań w Polsce

Niemiecki deweloper również zrealizował cel, którym było rozszerzenie dotychczasowej oferty mieszkań na wynajem do 8,7 tys. mieszkań w ramach formy Vantage Development. - Dzięki około 1450 jednostkom w budowie, których ukończenie planowane jest na 2026 rok, osiągniemy przed terminem strategiczny cel naszych akcjonariuszy, jakim jest 10 tys. mieszkań na wynajem pod marką Vantage Rent – ogłosił Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes Vantage Development i Robyg.

Platforma Resi4Rent jest największą firmą w Polsce oferującą mieszkania na wynajem w abonamencie. Działa od 2018 roku. W ramach Resi4Rent mieszkania wynajmuje około 18 tys. osób.

Po sprzedaży ponad 5 tys. lokali mieszkalnych Resi4Rent będzie zarządzać 1,7 tys. ukończonymi lokalami, 2,2 tys. w budowie oraz ponad 600 planowanymi.

