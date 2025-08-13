Booking.com wprowadzała w błąd. Przyzna Polakom rekompensatę

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał platformę ułatwiającą wyszukiwanie i rezerwację noclegów do zmiany polityki informacyjnej. Spółka zobowiązała się do wypłaty rekompensat Polakom w różnej formie.

– Zanim klient podejmie decyzję o rezerwacji noclegu, musi wiedzieć czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem, który nim nie jest – tłumaczy swoją decyzję prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. To ważne, kiedy trzeba złożyć reklamację.

Kto właściwie oferuje Polakom konkretny nocleg? Nie wiadomo

Rezerwując nocleg przez Booking.com, Polacy nie do końca wiedzieli, z kim właściwie zawierają umowę – z Booking.com, innym przedsiębiorcą czy z kimś, kto nim nie jest. UOKiK stoi na stanowisku, że w przypadku rezerwacji noclegu u tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, platforma nieprawidłowo informowała, że zmienia się zakres ochrony prawnej kupującego.

Zdaniem prezesa UOKiK, nieczytelny był też podział obowiązków między Booking.com a dostawcami noclegów, co w przypadku składania reklamacji miało kluczowe znaczenie. W efekcie Polacy zawierali umowy, nie zdając sobie sprawy, że nie przysługuje im ochrona wynikająca z prawa konsumenckiego. Nie wiedzieli również dokładnie, kto właściwie jest odpowiedzialny za wykonanie usługi zakwaterowania – platforma Booking.com czy podmiot oferujący nocleg?

Zdaniem urzędu informacje te były rozproszone, niejednoznaczne lub dostępne dopiero po kliknięciu w dodatkowe linki i regulaminy, co utrudniało świadome podejmowanie decyzji przy wyborze i rezerwacji noclegu.

Konkretne rekompensaty od Booking.com dla Polaków

Booking.com zarzuty uznał i zobowiązał się do wprowadzenia zmian w informowaniu klientów oraz wypłacenia rekompensaty. Skorzystają z nich osoby, które dokonały rezerwacji między 1 stycznia 2023 roku, a dniem wprowadzenia zmian, wynikających z decyzji UOKiK. Zmiany mają być wprowadzone w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji.

Każdy, kto w tym czasie dokonywał rezerwacji noclegu na Booking.com, może złożyć reklamację, powołując się na decyzję prezesa UOKiK. Reklamacja musi dotyczyć jednej z kwestii, o których mowa w decyzji.

Poszkodowani użytkownicy mogą liczyć na różne formy rekompensaty w zależności od posiadanego poziomu programu lojalnościowego. Osoby na poziomie pierwszym i drugim zyskają awans o jeden stopień, co automatycznie może się przełożyć na wysokość zniżki w obiektach przyznających upusty w ramach tego programu.

Użytkownicy z poziomu trzeciego otrzymają 40 zł do wykorzystania na platformie Booking.com. O zasadach przyznania rekompensaty spółka sama poinformuje zarówno obecnych, jak i byłych klientów.

