Chcesz wypłacić gotówkę? Sprawdź, ile naprawdę możesz wyjąć

Wypłacanie gotówki z bankomatu to szybki i wygodny sposób na dostęp do środków. Jednak każda transakcja tego typu podlega ograniczeniom. Limity jednorazowych wypłat zależą od wielu czynników, w tym od banku, rodzaju konta oraz parametrów konkretnego bankomatu.

Ograniczone wypłaty

Ograniczenia w wypłatach wprowadzono głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnego działania całego systemu bankowego. Chronią one przed ewentualnymi stratami w przypadku kradzieży karty oraz przeciążeniem bankomatów. Standardowo maksymalna jednorazowa wypłata waha się od 1000 do 5000 zł, ale w niektórych przypadkach można pobrać nawet 10 000 zł.

Warto pamiętać, że wysokość wypłaty może być zablokowana przez kilka dodatkowych czynników. Może to być np. limit ustawiony indywidualnie na karcie lub koncie, przekroczenie dobowej kwoty transakcji, a także zbyt mała ilość gotówki w konkretnym bankomacie.

Każdy bank samodzielnie ustala wysokość maksymalnych wypłat. Przykładowo, w PKO BP dzienny limit to 10 000 zł, natomiast w sieci Euronet – tylko 800 zł na jedną transakcję. Również rodzaj karty ma znaczenie – konta premium dają zwykle możliwość wypłat większych sum. Istotne są też ograniczenia techniczne bankomatów, które mogą wydawać maksymalnie określoną liczbę banknotów (np. 30–40 sztuk). To przekłada się bezpośrednio na maksymalną kwotę wypłaty.

Przykładowe limity

Niektóre banki mogą wprowadzać niższe limity nocą lub przy wykryciu nietypowej aktywności, by zminimalizować ryzyko oszustwa.

Oto przykładowe limity wypłat w 2025 roku:

Euronet – 800 zł

Planet Cash – 1000 zł

PKO BP – 10 000 zł

Santander, Pekao SA, Millennium, mBank, ING – po 5000 zł

Alior Bank – 3000 zł

Aby uniknąć niespodzianek, przed planowaną wypłatą większej kwoty warto sprawdzić limity przypisane do swojej karty i konta.

Czytaj też:

Duża wpłata? Bank może zablokować konto i zawiadomić KASCzytaj też:

Złośliwy link w SMS-ie. Jedno kliknięcie i tracisz pieniądze