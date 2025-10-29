IKO na krótkim postoju. Bank zapowiada ograniczenia

PKO Bank Polski poinformował klientów o kolejnych pracach serwisowych dotyczących aplikacji mobilnej IKO. Jak podano w najnowszym komunikacie, w czwartek 30 października, w godzinach 00:00–01:00, działanie IKO będzie „mocno ograniczone”. Bank uprzedza o utrudnieniach z wyprzedzeniem i zachęca do śledzenia ogłoszeń na swojej stronie, aby uniknąć niespodzianek związanych z płatnościami i autoryzacjami.

Przerwa w dostępie do usług

W czasie godzinnej przerwy dostępność usług w aplikacji zostanie znacząco ograniczona. Z komunikatu wynika, że poprawnie będą działać wyłącznie dwie funkcje oparte na BLIKu: wypłaty z bankomatów oraz płatności BLIK w sklepach stacjonarnych i internetowych. Równocześnie mechanizm autoryzacji mobilnej w tym oknie serwisowym zostanie czasowo zastąpiony wiadomościami SMS. Oznacza to, że użytkownicy mogą otrzymywać kody autoryzacyjne w formie SMS zamiast potwierdzeń w aplikacji.

PKO BP podkreśla, że prace techniczne są realizowane w porach nocnych, aby zminimalizować wpływ na codzienne korzystanie z bankowości. To kolejny zaplanowany przestój po wcześniejszych robotach serwisowych zapowiedzianych na noc 28 października (wtorek) w godzinach 00:00–03:00. Bank wskazuje, że takie terminy pozwalają ograniczyć niedogodności dla klientów i sprawniej wdrażać niezbędne aktualizacje systemów.

Dla użytkowników IKO praktyczna konsekwencja jest jasna: jeśli w zapowiedzianym przedziale czasowym planują płatności, przelewy albo operacje wymagające standardowej autoryzacji w aplikacji, powinni liczyć się z ograniczeniami. Warto wziąć pod uwagę, że poza wymienionymi dwiema funkcjami BLIK (wypłaty i płatności) inne operacje w IKO mogą nie działać prawidłowo lub być niedostępne do zakończenia prac.

Komunikaty banku

Bank przypomina, że komunikaty o planowanych przerwach są publikowane z wyprzedzeniem i zaleca ich bieżące śledzenie. Dzięki temu klienci mogą wcześniej zaplanować ważne transakcje oraz przygotować się na ewentualne utrudnienia. Informacja o czasowym przełączeniu autoryzacji mobilnej na SMS ma pomóc w bezproblemowym dokończeniu podstawowych operacji, gdy potwierdzenie w aplikacji będzie chwilowo niedostępne.

Zapowiedziana przerwa serwisowa wpisuje się w serię działań utrzymaniowych i modernizacyjnych prowadzonych przez PKO Bank Polski. Celem jest utrzymanie stabilności, bezpieczeństwa i wydajności systemów odpowiedzialnych za płatności mobilne, w tym transakcje BLIK oraz autoryzacje, które stanowią krytyczne elementy codziennej obsługi klientów.

