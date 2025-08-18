Duża wpłata? Bank może zablokować konto i zawiadomić KAS

Wpłata dużej kwoty na konto może przyciągnąć uwagę banku, a nawet skutkować zawiadomieniem Krajowej Administracji Skarbowej. Choć często mówi się o ryzyku związanym z wypłatą gotówki, również operacje polegające na deponowaniu pieniędzy mogą uruchomić procedury weryfikacyjne.

Informacja obowiązkowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, banki mają obowiązek przekazać informacje do KAS, jeśli kwota pojedynczej transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro – obecnie to około 64 tys. zł według kursu z 13 sierpnia 2025 r. Wymóg ten wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W takich przypadkach dane trafiają do odpowiednich systemów monitorujących.

Jednak nawet wpłata znacznie mniejszej kwoty – na przykład 10 tys. zł – może uruchomić wewnętrzne procedury w banku. Wystarczy, że operacja ta odbiega od dotychczasowej aktywności klienta. Jeśli na danym koncie do tej pory pojawiały się wyraźnie niższe sumy, bank może uznać transakcję za nietypową. Wówczas, mimo że nie ma obowiązku zgłaszania jej do KAS, instytucja finansowa może rozpocząć wewnętrzne działania zabezpieczające, łącznie z czasowym zablokowaniem środków.

Nietypowe przelewy

Banki zwracają uwagę nie tylko na kwoty. Pod obserwacją mogą znaleźć się również: nietypowe tytuły przelewów, częste mniejsze wpłaty składające się na większą sumę czy powtarzające się wpływy z różnych źródeł o podobnej wartości. Tego typu działania mogą sugerować próbę obejścia systemu lub prowadzenie nierejestrowanej działalności.

Weryfikacji mogą więc podlegać nie tylko transakcje przekraczające ustawowy próg, ale także te, które z punktu widzenia banku wyglądają podejrzanie. Ostateczna decyzja o zgłoszeniu do KAS leży po stronie instytucji finansowej, która kieruje się analizą ryzyka i profilem klienta.

