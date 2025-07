Pilny komunikat skarbówki. Tych usług nie będzie przez godzinę

Ministerstwo Finansów wystosowało pilny komunikat do wszystkich podatników dotyczący zaplanowanej przerwy technicznej w serwisach online. Przerwa odbędzie się 30 lipca 2025 roku i potrwa od godziny 19:00 do 20:00. W tym czasie nie będzie można zalogować się do kluczowych usług świadczonych drogą elektroniczną przez administrację skarbową.

Przerwy w dostępie do usług

Zgodnie z zapowiedzią resortu, niedostępne będą takie platformy jak: e-Urząd Skarbowy (zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej), Twój e-PIT, eTOLL, Currenda oraz RNP. Oznacza to, że korzystanie z tych usług w wyznaczonym czasie nie będzie możliwe – ani na komputerach, ani na urządzeniach mobilnych, jak smartfony czy tablety.

Dodatkowo, w tym samym przedziale czasowym całkowicie zablokowany zostanie dostęp do usługi eFormularze, która służy do elektronicznego składania dokumentów podatkowych i urzędowych. Użytkownicy powinni więc odpowiednio wcześniej przygotować się do tej przerwy i załatwić sprawy wymagające dostępu do systemów skarbowych z wyprzedzeniem.

Mechanizm logowania będzie działał

Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że pozostałe usługi korzystające z mechanizmu logowania SSO login.mf.gov.pl będą działały bez zakłóceń. Prace techniczne nie obejmą tych systemów, co oznacza, że ich użytkownicy nadal będą mieli możliwość logowania i korzystania z funkcjonalności.

Przerwa serwisowa ma charakter rutynowy i służy poprawie działania usług oraz wdrożeniu aktualizacji technicznych. Komunikat skierowany jest do wszystkich obywateli i przedsiębiorców korzystających z usług podatkowych online. Resort apeluje o zaplanowanie swoich działań tak, aby nie kolidowały z czasem niedostępności wskazanych usług.

