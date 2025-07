Komornik nie może zabrać wszystkiego. Sprawdź, co jest chronione

Egzekucja komornicza uruchamiana jest wtedy, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, a wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy. Komornik może wówczas przystąpić do zajęcia majątku dłużnika, jednak obowiązujące przepisy jasno określają, co może być przedmiotem egzekucji, a co jest od niej wyłączone. Celem tych regulacji jest ochrona minimum egzystencji dłużnika i jego rodziny.

Limity zajęć

Z wynagrodzenia za pracę mogą być potrącane jedynie określone kwoty. W przypadku świadczeń alimentacyjnych możliwe jest potrącenie do 60 proc. wynagrodzenia netto. Przy egzekucji innych należności lub potrącaniu zaliczek pieniężnych limit wynosi odpowiednio 50 proc. lub 75 proc. minimalnego wynagrodzenia netto. Zgodnie z przepisami, komornik nie może zająć części wynagrodzenia odpowiadającej minimalnej pensji – po odliczeniu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do PPK.

Również emerytury i renty podlegają ograniczeniom w egzekucji. Alimenty mogą być potrącane do 60 proc. świadczenia. Pobyt w domach opieki lub zakładach opiekuńczo-leczniczych – do 50 proc., a inne należności – maksymalnie 25 proc. świadczenia.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, niektóre przedmioty są całkowicie wyłączone spod egzekucji. Komornik nie może zająć m.in. podstawowych sprzętów domowych, takich jak pralka, lodówka, kuchenka czy łóżko. Chroniona jest także podstawowa odzież, zapasy żywności i opału na miesiąc, narzędzia niezbędne do wykonywania zawodu oraz przedmioty służące do praktyk religijnych. Egzekucji nie podlegają również odznaczenia, dokumenty osobiste, produkty lecznicze oraz rzeczy niezbędne ze względu na niepełnosprawność.

Inne świadczenia

Zajęciu nie podlegają także określone świadczenia, takie jak stypendia, świadczenia z pomocy społecznej, odszkodowania z ubezpieczeń (z wyjątkiem alimentów), pomoc finansowa dla kombatantów, świadczenie integracyjne oraz wierzytelności spółdzielni wobec członków lokatorskich.

W przypadku dłużników prowadzących gospodarstwo rolne, przepisy przewidują dodatkową ochronę. Komornik nie może zająć podstawowego stada zwierząt, młodych osobników w określonym wieku, sprzętu rolniczego, pasz, paliwa, nawozów czy materiału siewnego. Wyłączone są również budynki niezbędne do produkcji rolnej oraz urządzenia potrzebne do zakończenia cyklu technologicznego w gospodarstwie specjalistycznym.

