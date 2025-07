Koniec wcześniejszych emerytur? Nowe zasady już uchwalone

Sejm przegłosował zmiany w ustawie o komornikach sądowych, które oznaczają wydłużenie możliwości wykonywania zawodu do 70. roku życia. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że komornik był odwoływany z urzędu przez ministra sprawiedliwości po ukończeniu 65 lat. Nowelizacja likwiduje ten obowiązek, dając komornikom prawo do dalszej pracy przez kolejne pięć lat.

Ustawa przegłosowana

Za przyjęciem ustawy głosowało 234 posłów, przeciw było 174, a 19 wstrzymało się od głosu. Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało zmiany, argumentowało, że obowiązujące przepisy były niekorzystne wobec komorników na tle innych zawodów prawniczych. Wskazano również, że wprowadzenie tak sztywnej granicy wieku zostało zakwestionowane przez sądy administracyjne, które uznały ją za dyskryminującą.

W trakcie prac legislacyjnych wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przypomniał, że sędziowie oraz notariusze mają możliwość pracy do 70. roku życia, a adwokaci i radcy prawni w ogóle nie mają ustawowo określonej granicy wieku. Nowe przepisy mają zatem przywrócić równość między grupami zawodowymi.

Wcześniejsza emerytura

Nowelizacja nie wprowadza obowiązku pracy do 70. roku życia – komornik nadal będzie mógł przejść na emeryturę wcześniej, jeśli osiągnie wiek dający prawo do świadczeń. Ustawodawca zaznaczył, że wydłużenie granicy wiekowej to jedynie możliwość, a nie obowiązek.

Oprócz zmian dotyczących wieku, ustawa likwiduje też sześcioletni limit asesury komorniczej. Oznacza to, że asesorzy będą mogli zdobywać doświadczenie bez ograniczeń czasowych, co – jak wskazano – jest powrotem do wcześniejszych, bardziej elastycznych rozwiązań. Projekt nowelizacji był krytykowany przez PiS, jednak ich wniosek o jego odrzucenie nie uzyskał poparcia większości posłów.

