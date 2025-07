Komornik zabierze 60% pensji? Lipiec 2025 bez litości

Choć lipiec 2025 r. nie przynosi zmian w przepisach dotyczących egzekucji komorniczej, dłużnicy nie mogą spać spokojnie. Zasady potrąceń z wynagrodzenia pozostają takie same, a komornik nadal może zająć sporą część pensji. Kluczowe są tu limity procentowe oraz kwota wolna, ściśle powiązane z płacą minimalną.

Wzrost płacy minimalnej

W latach 2023 i 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrastało dwukrotnie – w styczniu i lipcu. Automatycznie zwiększało to też kwoty wolne od potrąceń komorniczych. W 2025 r. rząd zdecydował o jednorazowej podwyżce tylko od stycznia, więc w lipcu nic się nie zmienia. To oznacza, że obowiązujące limity potrąceń i kwoty wolne pozostają na tym samym poziomie.

Obecnie komornik może zabrać maksymalnie 50% wynagrodzenia netto na poczet długów, takich jak kredyty czy mandaty. Jednak musi pozostawić dłużnikowi co najmniej 3 499,50 zł na życie – to 75% minimalnej pensji brutto, wynoszącej 4 666 zł. W przypadku alimentów granica potrącenia wzrasta do 60%, a kwota wolna nie obowiązuje.

Inne sytuacje mają odrębne limity – jeśli dłużnik otrzymał zaliczkę od pracodawcy, komornik może potrącić nawet 75% wypłaty. Przy karze porządkowej zgodnie z Kodeksem pracy zajęcie może sięgnąć 90%, ale także wtedy obowiązują minimalne kwoty, które trzeba pozostawić pracownikowi – odpowiednio 25% i 10% minimalnej krajowej.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, zarówno kwoty wolne, jak i limity procentowe są wyliczane proporcjonalnie do etatu.

Brak podwyżki

Dlaczego lipiec nie zmienia nic w praktyce? Wszystko przez brak drugiej podwyżki płacy minimalnej – inflacja nie osiągnęła progu 105%, więc mechanizm automatycznej waloryzacji nie został uruchomiony. Wyjątkowe podwyżki, np. dla pracowników ochrony zdrowia, nie mają wpływu na ogólnokrajowe limity komornicze.

Osoby z egzekucją powinny jednak zachować czujność. Warto sprawdzić tytuł egzekucyjny, aby ustalić, jaki próg potrącenia ma zastosowanie. Konieczna jest też kontrola wypłaty – potrącenia nie mogą przekroczyć ustawowych granic. W przypadku kilku etatów limity liczy się osobno, co może zwiększyć ryzyko błędów. W razie nieprawidłowości warto złożyć skargę do komornika lub zawiadomić PIP.

Czytaj też:

Jeden wniosek wystarczy. Rolnicy unikną komornikaCzytaj też:

Komornik z mniejszymi możliwościami. Zmiany już od stycznia