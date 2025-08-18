1880 zł na koncie już 7 września. Ale nie od ZUS

We wrześniu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie wypłaty tzw. czternastej emerytury. Na dodatkowe świadczenie mogą liczyć osoby pobierające emerytury i renty rolnicze, w tym również rentę rodzinną oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W zdecydowanej większości przypadków seniorzy otrzymają kwotę odpowiadającą najniższej emeryturze – 1878,91 zł brutto.

Ile wyniesie świadczenie z KRUS?

Jak poinformowała przedstawicielka KRUS Katarzyna Kluczyńska, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej, do emerytów i rencistów trafi 1709,81 zł netto. Wypłaty zaplanowano na standardowe terminy, a pierwszy przelew ma trafić do uprawnionych już 7 września.

Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje tym osobom, których łączna kwota pobieranych emerytur i rent nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że 14. emerytura zostanie odpowiednio pomniejszona.

KRUS podał przykład: osoba otrzymująca świadczenia w wysokości 3300 zł brutto, czyli o 400 zł powyżej limitu, dostanie czternastkę obniżoną właśnie o tę różnicę. W takiej sytuacji wypłacona kwota wyniesie 1478,91 zł brutto.

Czternasta emerytura z KRUS. Terminy wypłat

Czternastka zostanie wypłacona wraz z wrześniowymi świadczeniami. Terminy przekazania pieniędzy przez KRUS to: 7, 8, 10, 15, 20 i 25 września. Dodatkowo osoby, które pobierają emerytury kwartalnie, a ich najbliższa wypłata przypada na październik, również otrzymają czternastkę we wrześniu.

W ubiegłym roku aż 97 proc. uprawnionych seniorów otrzymało pełną kwotę czternastej emerytury, co potwierdza, że znaczna większość beneficjentów mieści się w ustawowym limicie.

