Stany Zjednoczone coraz mocniej naciskają na Indie w sprawie importu rosyjskiej ropy. Peter Navarro, doradca Białego Domu ds. handlu, w artykule opublikowanym w poniedziałek przez „Financial Times”, stwierdził, że kupując rosyjską ropę, Indie przyczyniają się do finansowania wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Interesy z Moskwą

Navarro zaznaczył, że Indie, prowadząc interesy z Moskwą, osłabiają globalne wysiłki mające na celu izolację Kremla. Jednocześnie zarzucił Delhi, że stara się zbliżać zarówno do Rosji, jak i Chin. „Jeśli Indie chcą być postrzegane jako strategiczny partner Stanów Zjednoczonych, powinny odpowiednio się zachowywać” – podkreślił.

Doradca Białego Domu ostrzegł również, że przekazywanie zaawansowanych technologii wojskowych do Indii przez amerykańskie firmy może być ryzykowne. Według niego Indie funkcjonują dziś jako „globalne centrum rozliczeniowe dla rosyjskiej ropy”, co zapewnia Moskwie dostęp do dolarów, niezbędnych do dalszego finansowania agresji.

Navarro już wcześniej zwracał uwagę na ten problem. W jednym z wcześniejszych wywiadów zaznaczył, że importując towary z Indii, Stany Zjednoczone przekazują Delhi dolary, które następnie są wykorzystywane do zakupu rosyjskiego surowca. Z tych środków Rosja finansuje broń używaną na froncie w Ukrainie, podczas gdy USA inwestują miliardy dolarów w pomoc militarną dla Kijowa. „Ta matematyka nie działa” – podsumował.

Trump reaguje

W reakcji na działania Indii prezydent USA Donald Trump w sierpniu podjął decyzję o podniesieniu ceł na indyjskie towary o kolejne 25 proc., co łącznie daje już 50 proc. taryf. Biały Dom uzasadnił ten krok faktem utrzymywania przez Indie handlu ropą z Rosją.

Dodatkowo, jak poinformowała agencja Reutera, odwołana została planowana wizyta amerykańskich negocjatorów w Indiach, która miała się odbyć w dniach 25–29 sierpnia. Tym samym upadły nadzieje na szybkie porozumienie w sprawie ewentualnego zniesienia nowych ceł.

