Nie ma już szpitala ani przychodni? Będzie nowy rodzaj placówek medycznych

Zgodnie z Konstytucją RP, każdy Polak ma prawo do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – tyle teoria. W praktyce jest inaczej.

W 2025 roku w Polsce funkcjonuje około 896 stacjonarnych szpitali ogólnych. Oprócz tego istnieją również szpitale dzienne (tzw. jednego dnia) oraz szpitale specjalistyczne. Łączna liczba wszystkich szpitali jest trudna do jednoznacznego określenia, ponieważ dane te zmieniają się w zależności od źródeł, kryteriów, a także przepisów. Są jednak regiony, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest coraz trudniejszy – jest ich konkretnie osiem.

Trzy rodzaje świadczeń w nowych placówkach

W powiatach, w których nie ma szpitala, po zmianie przepisów powstaną Powiatowe Centra Zdrowia (PCZ). Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu nowelizacji ustawy, powiatowe centra zdrowia (PCZ) „nie są rozumiane jako jednostka lub komórka organizacyjna podmiotu leczniczego, ale jako forma organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i jednocześnie nowy zakres tych świadczeń”.

Nowe placówki będą świadczyły całodobowo świadczenia specjalistyczne z zakresu chirurgii ogólnej (w szczególności drobnych zabiegów niewymagających znieczulenia ogólnego), chorób wewnętrznych i transportu sanitarnego.

Powiatowe centra zdrowia mają zapewnić dostęp „do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i łóżek obserwacyjnych zapewniających opiekę w przypadku poddania pacjenta kilkugodzinnej obserwacji” – napisano w uzasadnieniu nowelizacji.

"PCZ będzie dysponowało transportem sanitarnym umożliwiającym przekazanie pacjenta do szpitala w przypadku konieczności kontynuacji leczenia na wyższym poziomie" – zapewnia resort zdrowia.

Finansowanie PCZ w gestii resortu zdrowia

Z informacji przekazanych przez wiceministra zdrowia Jerzego Szafranowicza podczas senackiej debaty nad nowelizacją przepisów, że powiatów bez opieki medycznej jest w Polsce osiem. - Jeśli starostowie uznają, że na terenie ich powiatów powinny działać tego rodzaju centra, to damy taką możliwość. W PCZ można będzie np. zrobić zdjęcie rentgenowskie i jeśli się okaże, że doszło do złamania kończyny, pacjent zostanie przewieziony karetką – będącą w dyspozycji powiatowego centrum zdrowia – do szpitala na oddział urazowo-ortopedyczny - wyjaśniał wiceszef resortu zdrowia.

Powiatowe centra zdrowia będą finansowe przez NFZ w formie ryczałtowej, co ma zostać uregulowane osobnym rozporządzeniem ministra zdrowia. – Wynagrodzenia zostaną tak wyliczone, żeby starostwa powiatowe nie dopłacały do tych świadczeń - zapewniał Jerzy Szafranowicz.

