Seniorzy zyskają więcej. Rząd zapowiada wyższe świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje podnieść wysokość dodatku pielęgnacyjnego, który przysługuje osobom starszym oraz niesamodzielnym. Obecnie świadczenie to wynosi 348,22 zł, jednak zgodnie z decyzją rządu dotyczącą przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur, już w marcu 2026 r. kwota dodatku wzrośnie.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne wsparcie dla seniorów po 75. roku życia oraz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W przypadku pierwszej grupy świadczenie przyznawane jest automatycznie, natomiast druga musi złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić zaświadczenie lekarskie. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS.

Waloryzacja, która ma wejść w życie na wiosnę, zakłada wzrost świadczeń o 4,9 proc. To efekt przyjęcia przez rząd wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku dodatku pielęgnacyjnego oznacza to wzrost o około 17 zł – do 365,28 zł. Warto jednak zaznaczyć, że są to prognozy, a ostateczna wysokość dodatku zostanie ogłoszona w lutym przyszłego roku.

Z wyższego dodatku skorzystają również inwalidzi wojenni. Ich świadczenie wynosi obecnie 522,33 zł i po planowanej waloryzacji wzrośnie do 547,91 zł.

Kiedy wypłaty?

Wypłaty dodatku realizowane będą w stałych terminach ZUS – 1., 5., 6., 10., 15. lub 20. dnia miesiąca. Jeżeli data wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, przelew następuje wcześniej. Wszystkie kwoty wypłacane są w całości i są wolne od potrąceń.

Warto pamiętać, że osoby przebywające powyżej dwóch tygodni w miesiącu w zakładach opiekuńczo-leczniczych nie mają prawa do pobierania dodatku. Ponadto, otrzymywanie dodatku pielęgnacyjnego wyklucza możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, który przyznawany jest przez samorządy.

Marcowa waloryzacja wpłynie również na wysokość minimalnej emerytury oraz dodatkowych świadczeń – trzynastek i czternastek. Jeśli obecne założenia się utrzymają, od marca 2026 r. kwota najniższej emerytury wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,98 zł.

