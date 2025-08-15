ZUS wydał komunikat ws. 800 plus. Wypłacono ponad 5 mld zł

W czerwcu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory świadczenie wypłacono na ponad 6,4 mln dzieci na łączną kwotę ponad 5,1 mld zł. Złożono natomiast 4,6 mln wniosków o 800 plus na blisko 7,1 mln dzieci. W ubiegłym roku złożono nieco ponad 5 mln dokumentów. Większość rodziców nie zwleka zatem z przesłaniem wniosku. Warto tu przypomnieć, że aby zachować ciągłość w wypłacie świadczenia należało zrobić to do końca kwietnia.

Wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

800 plus już nie dla wszystkich?

W ostatnim czasie głośno było o propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) ws. ograniczenia 800 plus dla pracujących. – Docenienie pracy, ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu numer jeden. Zachować wsparcie społeczne dla tych, którzy tego potrzebują, ale 800 plus tylko dla pracujących – powiedział pod koniec lipca prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 130-lecia ruchu ludowego

Z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że ponad połowa Polaków zgadza się z propozycją ludowców.

Na pytanie „Czy popierasz propozycję wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. ograniczenia 800 plus tylko dla osób pracujących" aż 54,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Zmian w programie nie chce co czwarty respondent (26,5 proc.), a co piąty (19,2 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

Czytaj też:

800 plus już nie dla wszystkich? Zaskakujące słowa prezydentaCzytaj też:

ZUS wysyła „listy grozy". Te osoby mają powody do obaw