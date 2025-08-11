ZUS wysyła „listy grozy". Te osoby mają powody do obaw

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jeszcze w tym miesiącu wyśle Polakom Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSK). Chodzi o zestawienie, ile dana osoba zgromadziła środków na koncie emerytalnym po rocznej waloryzacji składek. Taka waloryzacja jest przeprowadzana w połowie roku. Jak przypomina "Fakt", w tym roku wyniosła ona 14,41 proc., dzięki czemu oszczędności emerytalne wzrosły łącznie o 566 mld zł.

„Listy grozy" od ZUS

Informację o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 roku, której ZUS nie ustalił wysokości emerytury i na jej koncie została zapisana choćby jedna składka. Co istone, osoby, które w 2024 roku ukończyły 35 lat otrzymają symulację dotyczącą hipotetycznej emerytury. Jak zauważa gazeta, informacje te bywają nazywane „listami grozy". Powód? Kwoty prognozowanych świadczeń nie są zbyt wysokie.

– Jeżeli ktoś późno zaczyna pracę, a przecież młodzi ludzie dzisiaj studiują dłużej, mają „wakacje od ZUS-u", to też później zaczynają płacić składki. Albo jeśli korzystają z małego ZUS, to płacą najpierw niższe składki, a to ma także wpływ na wysokość emerytury. Jeśli w wieku 40, 50 lat zaczynamy myśleć o emeryturze, to jest już trochę późno – tłumaczy cytowany przed dziennik Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Z wyliczeń eksperta podatkowego inFaktu Piotra Juszczyka wynika, że 40-latkowie z zarobkami na poziomie przeciętnego wynagrodzenia (8677 zł brutto), przy ciągłości zatrudnienia aż do wieku emerytalnego, otrzymają ok. 4549 zł brutto emerytury. W przypadku kobiet będzie to jedynie 3006 zł brutto. To oznacza różnicę na poziomie 1500 zł, mimo tych samych zarobków i składek. Tak znacząca dysproporcja ma związek z wiekiem emerytalnym.

– Kobieta kończy aktywność zawodową o 5 lat wcześniej, a więc ma krótszy staż składkowy i jednocześnie dłuższy przewidywany okres życia na emeryturze – a to powoduje, że zgromadzony kapitał emerytalny musi być "rozłożony" na więcej miesięcy. W efekcie – świadczenie jest istotnie niższe – wyjaśnia Juszczyk.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego będzie dostępna na Platformie Usług Elektronicznych PUE/eZUS.

