ZUS wysyła „listy grozy". Te osoby mają powody do obaw
W sierpniu ZUS wyśle Polakom informację o stanie konta emerytalnego. Znajdą się tam również prognozy dotyczące wysokości przyszłych świadczeń. Z powodu tychże prognoz mówi się o "listach grozy".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jeszcze w tym miesiącu wyśle Polakom Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSK). Chodzi o zestawienie, ile dana osoba zgromadziła środków na koncie emerytalnym po rocznej waloryzacji składek. Taka waloryzacja jest przeprowadzana w połowie roku. Jak przypomina "Fakt", w tym roku wyniosła ona 14,41 proc., dzięki czemu oszczędności emerytalne wzrosły łącznie o 566 mld zł.

„Listy grozy" od ZUS

Informację o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 roku, której ZUS nie ustalił wysokości emerytury i na jej koncie została zapisana choćby jedna składka. Co istone, osoby, które w 2024 roku ukończyły 35 lat otrzymają symulację dotyczącą hipotetycznej emerytury. Jak zauważa gazeta, informacje te bywają nazywane „listami grozy". Powód? Kwoty prognozowanych świadczeń nie są zbyt wysokie.

Jeżeli ktoś późno zaczyna pracę, a przecież młodzi ludzie dzisiaj studiują dłużej, mają „wakacje od ZUS-u", to też później zaczynają płacić składki. Albo jeśli korzystają z małego ZUS, to płacą najpierw niższe składki, a to ma także wpływ na wysokość emerytury. Jeśli w wieku 40, 50 lat zaczynamy myśleć o emeryturze, to jest już trochę późno – tłumaczy cytowany przed dziennik Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Z wyliczeń eksperta podatkowego inFaktu Piotra Juszczyka wynika, że 40-latkowie z zarobkami na poziomie przeciętnego wynagrodzenia (8677 zł brutto), przy ciągłości zatrudnienia aż do wieku emerytalnego, otrzymają ok. 4549 zł brutto emerytury. W przypadku kobiet będzie to jedynie 3006 zł brutto. To oznacza różnicę na poziomie 1500 zł, mimo tych samych zarobków i składek. Tak znacząca dysproporcja ma związek z wiekiem emerytalnym.

Kobieta kończy aktywność zawodową o 5 lat wcześniej, a więc ma krótszy staż składkowy i jednocześnie dłuższy przewidywany okres życia na emeryturze – a to powoduje, że zgromadzony kapitał emerytalny musi być "rozłożony" na więcej miesięcy. W efekcie – świadczenie jest istotnie niższe – wyjaśnia Juszczyk.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego będzie dostępna na Platformie Usług Elektronicznych PUE/eZUS.

