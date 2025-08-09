Znakomite wieści dla ponad 100 tys. emerytów. Dostaną podwyżkę

– Ważna zmiana dla ponad 100 tys. osób! Parlament zakończył prace nad ustawą zakładającą ponowne wyliczenia świadczeń – na nowych, korzystniejszych zasadach – dla emerytów czerwcowych z lat 2009-2019. Średnia podwyżka wyniesie 220 zł – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort przypomina, że problem z tzw. czerwcowymi emeryturami dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju. Wszystko przez to, że w tym miesiącu nie uwzględniano dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną.

Czerwcowe emerytury. Parlament naprawia błąd

Teraz parlament naprawił ten błąd. 7 sierpnia senatorowie jednogłośnie zaakceptowali przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej przepisy. Zakładają one, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia (przepisy nie przewidują wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem). Wysokość emerytury zostanie ustalona tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku, co oznacza, że świadczenia będą wyższe i uwzględnią korzystniejsze zasady waloryzacji.

– Świadczenie zostanie ponownie ustalone z zastosowaniem rozwiązania, w którym waloryzacji składek, stanowiących podstawę obliczenia emerytury oraz renty rodzinnej, dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości tych świadczeń w maju danego roku – o ile jest to korzystniejsze. Tak ustalona wysokość świadczenia zostanie następnie zwaloryzowana wszystkimi wskaźnikami waloryzacji rocznej świadczeń emerytalno-rentowych. Tak ustalona zostanie finalna wysokość świadczenia – wyjaśnia resort.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że przeliczone zostaną świadczenia ok. 103 tys. osób, a przeciętna podwyżka wyniesie ok. 220 zł. Szacowant koszt zmian to ok. 280 mln zł z tendencją malejącą w kolejnych latach.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Od tego momentu ZUS będzie miał trzy miesiące na przeliczenie i wypłatę świadczeń w nowej, wyższej wysokości. Nawet jeśli decyzja zostanie wydana później, wyrównanie zostanie wypłacone z wyrównaniem od początku roku.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Czytaj też:

Nawrocki chce dać emerytom więcej. Eksperci pokazują liczbyCzytaj też:

Emeryci też chcą dostawać 800+. Dodatek nie dla wszystkich seniorów