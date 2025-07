Emeryci też chcą dostawać 800+. Dodatek nie dla wszystkich seniorów

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajmie się propozycją dodatku 800+ dla emerytów, którzy już wychowali swoje dzieci, i to bez żadnych świadczeń wychowawczych.

Tym razem dodatek co miesiąc mają szansę otrzymać osoby, których minimum dwoje dzieci pracuje i płaci podatki w Polsce. Dodatkowe 800 zł miałoby trafiać do każdego z rodziców, a nie tylko do gospodarstwa domowego. Jeżeli małżeństwo wychowało tylko jedno dziecko, to każdy z rodziców po prostu otrzyma 400 zł.

Niskie emerytury mimo wychowania dwójki dzieci

Autor petycji argumentuje, że główny powód wprowadzenia świadczenia wychowawczego dla emerytów to potrzeba rekompensaty za lata wychowywania dzieci bez wsparcia finansowego ze strony państwa. Polacy korzystają z programu 500 plus (od stycznia 2024 roku to już 800+) od 2016 roku, jednak wielu rodziców miało wtedy nie małe, ale już dorosłe dzieci.

Zdaniem autora petycji pokrzywdzeni są zwłaszcza ci, którzy wychowywali swoje pociechy w czasach PRL i nie kwalifikowali się do tej formy wsparcia. Teraz ich dzieci pracują, płacą podatki, z których opłacany jest program 800+, ale rodzice mają niskie emerytury i czują się pominięci przez państwo.

Wyrównanie niesprawiedliwości dziejowej

W uzasadnieniu petycji autor wskazał, że wprowadzenie 800+ dla grupy emerytów ma na celu wyrównanie szans. To także rodzaj sprawiedliwości pokoleniowej, która wymaga wsparcia dla rodziców, którzy wychowali dzieci pracujące obecnie w Polsce.

W dokumencie złożonym do Sejmu znajdują się dokładne wyliczenia strat. Autor petycji szacuje, że rodziny zostały pozbawione 172 800 zł za każde dziecko. To wynik mnożenia 800 zł (aktualna wysokość wsparcia na jedno dziecko) przez 12 lat. W petycji podkreślono także, że ta grupa rodziców jest konsekwentnie pomijana w podziale zysków z budżetu państwa po 1989 roku.

