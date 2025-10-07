800 plus już nie dla wszystkich? Resort rodziny zabiera głos

Przed tygodniem serwis Forsal.pl poinformował, że rząd przygotowuje się do istotnych zmian w programie 800 plus. Wsparcie finansowe na dzieci miałoby przestać być świadczeniem powszechnym i trafić wyłącznie do rodziców aktywnych zawodowo, którzy odprowadzają podatki.

800 plus już nie dla wszystkich? Resort rodziny komentuje

Do doniesień tych odniosło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego – poinformował resort podkreślając, że doniesienia o rzekomych zmianach są nieprawdziwe.

Ministerstwo podkreśla, że polityka społeczna państwa koncentruje się na wspieraniu rodzin i inwestowaniu w przyszłość najmłodszych pokoleń. – Program Rodzina 800 plus zostaje stabilnym i pewnym elementem systemu wsparcia rodzin, który będzie nadal realizowany na dotychczasowych zasadach – zapewnia resort.

Przypomnijmy, że o powiązaniu wypłat 800 plus z aktywnością zawodową mówił pod koniec lipca wicepremier, a zarazem lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. – Docenienie pracy, ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu numer jeden. Zachować wsparcie społeczne dla tych, którzy tego potrzebują, ale 800 plus tylko dla pracujących – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Z przeprowadzonego na początku sierpnia sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że ponad połowie Polaków (54,4 proc) odpowiada ta koncepcja. Zmian w wypłatach 800 plus nie chce co czwarty respondent (26,5 proc.), a 19,2 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

800 plus dla Ukraińców. Taka jest skala oszustw w Polsce

