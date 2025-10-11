Kryptowaluty przyciągają młodych. „Inwestorzy o wyższym apetycie..."

Jak wynika z badania ARI10, niespełna 38 proc. Polaków w wieku 18-25 lat zetknęło się już z kryptowalutami. Ponad połowa (53,9 proc.) nie miała z nimi do czynienia, a ok. 8 proc. nie pamięta. Eksperci podkreślają, że to wysoki, ale wiarygodny poziom kontaktu z kryptowalutami w tej grupie wiekowej.

– Młodzi dorośli są naturalnymi early adopters. Korzystają z aplikacji giełdowych, portfeli i czasem mikrotransakcji. Warto też podkreślić, że mówimy o kontakcie, a więc o kupnie, sprzedaży, inwestycji, a nie wyłącznie o obecnym inwestowaniu. W związku z tym wartości nie porównujemy wprost do odsetka inwestujących w całej populacji – komentuje dr hab. Krzysztof Piech, prof. Uczelni Łazarskiego.

Skąd zainteresowanie kryptowalutami wśród młodych?

Twórcy badania zwracają uwagę, że ideą technologii blockchain jest anonimowość. Inwestorzy wolą, by jak najmniej osób wiedziało o ich działaniach. Tych, którzy zetknęli się z kryptowalutami, może być faktycznie więcej, niż wynika to z deklaracji. Badanie ARI10 pokazuje duże zainteresowanie tematem w gronie młodych ludzi. Są oni bardziej otwarci na nowinki technologiczne i lepiej je rozumieją. Do tego – jak zauważają twórcy badania – dochodzi kwestia pewnego buntu pokoleniowego, poszukiwania innych aktywów niż te, w które lokują kapitał ich rodzice. Wabikiem dla młodych może być również to, że kryptowaluty gwarantują większe emocje i zyski. Osoby starsze chętniej sięgają po akcje (szczególnie spółek dywidendowych) czy złoto.

– Od lat obserwujemy, że w tej grupie wiekowej jest wysoki udział pierwszych prób inwestycyjnych. Ich waga rynkowa polega mniej na skali kapitału „tu i teraz”, a bardziej na efekcie kohorty. Młodzi ludzie budują nawyki finansowe, kształtują popyt na usługi krypto i DeFi, generują efekty sieciowe. To inwestorzy o wyższym apetycie na ryzyko, częściej testujący nowe produkty. Jednocześnie ich horyzont jest długi, więc z czasem mogą stać się rdzeniem bazy klientów legalnie działających podmiotów krypto w Polsce – podkreśla dr hab. Krzysztof Piech, prof. UŁa.

Znacznie częściej o kontakcie z kryptowalutami mówili mężczyźni (47,5 proc., wobec 30,3 proc. wśród kobiet). Z badania wynika, że najczęściej mieli z nimi do czynienia ludzie dość dobrze zarabiający – od 7000 do 9000 zł netto (58,3 proc.). Pod względem miejsca zamieszkania dominowali respondenci z miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców (48,6 proc.).

