Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 r.? Są wstępne szacunki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdził, że w marcu 2026 roku nastąpi podwyżka rent i emerytur, co ma związek z coroczną waloryzacją tych świadczeń.

Podwyżka to zawsze dobra wiadomość, ale jej przyszłoroczna wysokość może seniorów rozczarować. Wstępne szacunki wskazują, że w 2026 roku waloryzacja może wynieść 4,9 proc., co byłoby najniższym poziomem od kilku lat. Przypomnijmy, że w tym roku było to 5,5 proc., a jeszcze dwa lata temu ponad 14 proc. Trzeba jednak pamiętać, że poziom waloryzacji ma związek z poziomem inflacji. W 2023 roku sięgała ona 20 proc., a teraz powoli zbliża się do celu inflacyjnego (2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń ±1 punkt procentowy w średnim okresie).

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 r? O niemal 100 zł więcej

Jeśli w marcu 2026 roku waloryzacja wyniesie 4,9 proc., wówczas minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 zł brutto do kwoty 1970,90 zł, co oznaczałoby wzrost o ok. 92 zł. Taka byłaby również wysokość 13. i 14. emerytury. Pierwsze ze świadczeń zostanie wypłacone w kwietniu, drugie najprawdopodobniej we wrześniu.

W poprzednim miesiącu już po raz piąty w historii wypłacono „czternastki". Przelew na konto lub przekaz pocztowy otrzymało niemal 6,5 mln osób. Środki w wysokości 1878,91 zł brutto otrzymały osoby, których regularne świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę".

Zdarzają się przypadki, gdy 14. emerytura została przyznana niesłusznie. W takiej sytuacji konieczny będzie zwrot świadczenia. Taki obowiązek nakłada ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, której art. 84 mówi wprost, że „osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie”.

W grupie seniorów, którzy muszą zwrócić świadczenie, znalazły się m.in. osoby, którym zawieszono prawo do świadczeń (do takiej sytuacji dochodzi, jeśli emeryt dorabiał powyżej ustalonego progu). Próg od 1 września br. wynosi 11 373,3 zł brutto.

Do zwrotu 14. emerytury będą także zobowiązani ci, którzy na dzień 31 sierpnia nie mieli prawa do świadczenia, z tytułu którego wypłacono dodatkowe pieniądze lub nie przysługiwała im wypłata tego świadczenia.

