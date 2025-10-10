„Nierealna". Marszałek Senatu o propozycji nowego świadczenia

Od kilku miesięcy senatorowie z komisji ds. Petycji zajmują się obywatelską propozycją wprowadzenia specjalnego świadczenia, określanego jako 500 plus dla małżeństw. Jej pomysłodawcy przekonują, że pary z wieloletnim stażem małżeńskim powinny otrzymywać świadczenie podobne do tzw. emerytury honorowej, którą dostają 100-latkowie. O ile jednak świadczenie honorowe wypłacane jest miesięcznie, to w tym wypadku miałoby one być przyznawane okresowo i jednorazowo.

W projekcie zaproponowano, aby wysokość świadczenia była uzależniona od stażu małżeńskiego:

50 lat – 5000 zł,

55 lat – 5500 zł,

60 lat – 6000 zł,

65 lat – 6500 zł,

70 lat – 7000 zł,

75 lat – 7500 zł,

80 lat – 8000 zł.

500 plus dla małżeństw nie będzie?

O pomysł wprowadzenia świadczenia dla małżeństw z wieloletnim stażem pytana była dziś w Radiu Zet marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Z jej słów wynika, że 500 plus dla tej grupy raczej nie będzie.

– Sam pomysł, by uhonorować osoby, które żyją razem w związku małżeński 50 lat jest bardzo piękny i bardzo szczytny, bo to jest pokazanie wartości w naszym życiu, natomiast o finansach trzeba rozmawiać z ministrem finansów – powiedziała w audycji „Gość Radia Zet" marszałek Senatu. – Na pewno ta kwota o której się mówi w tej chwili, w tym roku jest nierealna – dodała.

Ministerstwo Finansów już wcześniej dystansowało się od pomysłu, wskazując na trudną sytuację finansów publicznych i konieczność racjonalnego gospodarowania środkami. Sceptycznie do propozycji podchodzi również Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreślając, że w polskim systemie wsparcia rodziny nie ma precedensu dla tego typu świadczenia. Resort zwraca również uwagę, że istnieją już niefinansowe formy uznania, takie jak medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

