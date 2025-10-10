Nawrocki podpisuje ustawę. Nawet 1800 zł miesięcznie na mieszkanie

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza comiesięczne dofinansowanie do kosztów zakwaterowania dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Nowe świadczenie ma wynosić od 900 do 1800 zł, w zależności od miejsca pełnienia służby, i będzie wolne od podatku. Środki można przeznaczyć zarówno na opłatę czynszu, jak i na spłatę raty kredytu hipotecznego. Rozwiązanie obejmie m.in. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, ABW, AW, SKW, SWW oraz SOP.

Zasady zakwaterowania

Ustawa ujednolica i porządkuje zasady zakwaterowania, wzorując je na rozwiązaniach już stosowanych w Siłach Zbrojnych. Zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego funkcjonariusze otrzymają prawo wyboru formy zakwaterowania. Dzięki temu wsparcie będzie można dostosować do sytuacji rodzinnej i lokalnego rynku, a świadczenie trafi bezpośrednio do uprawnionych.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślił, że to „gigantyczny zastrzyk” dla formacji podległych MSWiA oraz ważny element polityki kadrowej. Według resortu, nowe przepisy mają zachęcać do wstępowania do służby i pozostawania w niej, co ma ograniczyć braki etatowe. Wskazano przy tym, że w Warszawie odsetek wakatów sięga 25 proc., a właśnie w stolicy pułap świadczenia będzie najwyższy w skali kraju.

Z Kancelarii Prezydenta płyną podobne sygnały: rozwiązanie ma zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe funkcjonariuszy i ułatwić im pełnienie obowiązków. W komunikatach podkreślono, że w obecnych realiach bezpieczeństwo obywateli stanowi priorytet, a stabilne warunki służby są jego istotnym filarem.

Jednolite reguły

Nowa ustawa tworzy jednolite reguły dla wszystkich objętych formacji i jasno wskazuje cel świadczenia: odciążenie domowych budżetów służb w dużych miastach i mniejszych miejscowościach oraz zwiększenie atrakcyjności pracy w mundurze. Nieopodatkowany charakter wsparcia ma sprawić, że pełna kwota trafi do funkcjonariusza. O ostatecznej wysokości dofinansowania zdecyduje lokalizacja, co ma odzwierciedlać zróżnicowanie kosztów najmu i utrzymania mieszkań.

W efekcie nowelizacji państwo rezygnuje z jednolitego, „lokalowego” podejścia na rzecz elastycznego modelu finansowego. To ma uprościć dostęp do zakwaterowania i jednocześnie stać się wymiernym argumentem rekrutacyjnym w formacjach, które każdego dnia odpowiadają za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

