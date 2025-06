Skrajne emerytury w Polsce. Jeden ma 100 zł, inny 15 tys. miesięcznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe dane dotyczące wysokości emerytur i rent po marcowej waloryzacji 2025 roku. W Polsce świadczenia pobiera już ponad 8 mln osób – w tym 6,34 mln emerytów, niemal 500 tys. rencistów oraz ponad 1,1 mln osób otrzymujących rentę rodzinną.

Ile dostają emeryci?

Choć przeciętna emerytura przekroczyła granicę 4 tys. zł brutto i wynosi obecnie 4045,20 zł, większość seniorów nie może liczyć na taką kwotę. Średnie świadczenie wypłacane kobietom to niespełna 3,5 tys. zł brutto, natomiast mężczyźni otrzymują ponad 4,9 tys. zł. Mediana emerytur, czyli wartość, poniżej której znajduje się połowa wypłat, to zaledwie 3544,38 zł. Oznacza to, że połowa emerytów żyje za mniej niż 40 proc. średniego wynagrodzenia krajowego, które w kwietniu przekroczyło 9 tys. zł.

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy kobiet – co czwarta emerytka musi utrzymać się za 2269 zł brutto lub mniej. Dla mężczyzn analogiczna wartość to 3363 zł. Minimalna emerytura od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak aby ją otrzymać, trzeba spełnić wymóg minimalnego stażu pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoby, które nie osiągnęły tego progu lub pracowały w nieoskładkowanych formach zatrudnienia, otrzymują świadczenia znacznie niższe.

Groszowe emerytury

W marcu 2025 r. aż 437,9 tys. osób pobierało emeryturę poniżej ustawowej wartości minimalnej – o 8,4 proc. więcej niż rok wcześniej. 27,7 tys. osób dostaje miesięcznie 500 zł lub mniej, a w przypadku blisko 8 tys. kwota świadczenia nie przekracza 100 zł.

Jednocześnie rośnie grupa osób otrzymujących wysokie świadczenia. W 2019 roku emerytura powyżej 15 tys. zł miesięcznie była wypłacana 11 osobom. Rok temu było to 3,7 tys., a obecnie już 7 tys. seniorów. Co dziesiąty emeryt otrzymuje dziś co najmniej 7 tys. zł.

Czytaj też:

W tych terminach ZUS wypłaci rentę wdowią. Zacznie się 1 lipcaCzytaj też:

Emerytalny rekord pobity. Senior dostaje ponad 51 tys. zł miesięcznie