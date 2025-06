Emerytalny rekord pobity. Senior dostaje ponad 51 tys. zł miesięcznie

Emeryt ze Śląska pobiera obecnie najwyższe świadczenie w Polsce. Jego miesięczna emerytura wynosi dokładnie 51 350,57 zł. To efekt ponad sześciu dekad pracy zawodowej – dokładnie 62 lat, 5 miesięcy i 18 dni – bez ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. Mężczyzna zrezygnował z aktywności zawodowej dopiero w wieku 86 lat, znacznie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego.

Wyższe emerytury

Wysokość świadczenia wzrastała w ostatnich latach – w 2023 roku wynosiło ono 43 412 zł, a w 2024 roku wzrosło do 48 673,53 zł. Po tegorocznej, marcowej waloryzacji emerytur o 5,5 proc., kwota zwiększyła się o 2677,04 zł. Dla porównania – przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w marcu 2025 roku to 4210,99 zł. Oznacza to, że świadczenie seniora przekracza średnią krajową ponad dwunastokrotnie.

Według informacji przekazanych przez Beatę Kopczyńską, rzeczniczkę oddziału ZUS w Śląskiem, mężczyzna miał mniej niż 5 lat okresów nieskładkowych. Większość jego życia zawodowego to ciągła, nieprzerwana praca bez żadnych przerw związanych z chorobą czy pobieraniem innych świadczeń.

Wśród kobiet najwyższą emeryturę otrzymuje mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego. Jej staż pracy wynosił 61 lat, a decyzję o przejściu na emeryturę podjęła dopiero w wieku 81 lat. Jej świadczenie przekracza obecnie 37 000 zł miesięcznie.

Co wpływa na wysokość emerytury?

ZUS podkreśla, że kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury – oprócz długości stażu – jest moment złożenia wniosku. Im później to nastąpi, tym wyższe świadczenie. Wynika to z mechanizmu obliczania emerytury – zgromadzony kapitał dzielony jest przez przewidywaną liczbę miesięcy dalszego życia. Przechodząc na emeryturę w późnym wieku, ta liczba jest mniejsza, co automatycznie podnosi miesięczne wypłaty.

Z drugiej strony znajduje się przypadek emerytki z Biłgoraja, której miesięczne świadczenie wynosi jedynie dwa grosze – to efekt przepracowania zaledwie jednego dnia. Zestawienie obu sytuacji pokazuje, jak wielki wpływ na emeryturę mają długość kariery zawodowej i odprowadzane składki.

