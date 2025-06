To już pewne. Wiek emerytalny pójdzie w górę

W Danii przyjęto nowe przepisy, które znacząco wpłyną na system emerytalny i życie wielu obywateli. Zgodnie z decyzją tamtejszego parlamentu, wiek emerytalny zostanie podniesiony do 70 lat w 2040 roku. Obecnie obowiązuje granica 67 lat, a zmiany będą wdrażane etapami. W 2030 roku Duńczycy będą przechodzić na emeryturę w wieku 68 lat, a pięć lat później – w wieku 69 lat. Przepisy dotyczą osób urodzonych po 31 grudnia 1970 roku.

Nowe przepisy przyjęte

Nowelizację przepisów poparła zdecydowana większość duńskiego Folketingu, chociaż podczas debaty pojawiły się również głosy sprzeciwu. Rząd, w tym premier Mette Frederiksen, zapowiada jednak, że granica 70 lat będzie ostateczna i nie planuje dalszego jej przesuwania, mimo przewidywanego wzrostu długości życia obywateli. Obowiązujący model wynika z umowy zawartej przez największe partie polityczne już w 2006 roku. Dokument zakładał automatyczne wydłużanie wieku emerytalnego w odpowiedzi na zmiany demograficzne.

Gdyby ta zasada była kontynuowana bez zmian, w 2070 roku Duńczycy musieliby pracować aż do 74. roku życia. Premier Danii zapowiedziała jednak, że obowiązujące porozumienie polityczne zostanie ponownie omówione. Tym samym rząd zamierza zakończyć automatyczne podnoszenie wieku emerytalnego. Warto też zauważyć, że w Danii wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest równy, co odróżnia ten kraj od wielu państw europejskich.

Wiek emerytalny

W Polsce tymczasem rząd deklaruje, że ustawowy wiek emerytalny nie ulegnie zmianie – obecnie to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Równocześnie trwają dyskusje o sposobach motywowania obywateli do dłuższego pozostania na rynku pracy. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk przypomina, że każdy może indywidualnie zdecydować, kiedy zakończyć karierę zawodową. Jak zaznacza, warto rozważyć dalszą aktywność, by zwiększyć przyszłe świadczenie.

Duńskie zmiany są odpowiedzią na narastające wyzwania demograficzne. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej ma pomóc utrzymać stabilność finansową systemu emerytalnego w sytuacji starzejącego się społeczeństwa i malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym.

