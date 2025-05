Prawie 200 tys. wniosków ws. renty wdowiej odrzuconych. Powód jest jeden

Na początku stycznia weszły w życie przepisy dotyczące tzw. renty wdowiej. Chodzi o połączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem (np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy). Dotychczas owdowiała osoba musiała zdecydować czy pobiera swoją emeryturę, czy rentę rodzinną po zmarłym małżonku (wynosiła ona maksymalnie 85 proc. świadczenia zmarłego). Wskutek zmian można wybrać do wypłaty 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, bądź 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

By otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

osiągnięcie wieku emerytalnego – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego – kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat,

wdowa lub wdowiec nie mogą być obecnie w związku małżeńskim.

Renta wdowia. Prawie 200 tys. wniosków odrzuconych

Aby móc pobierać świadczenie konieczne jest spełnienie jeszcze jednego warunku. Renta wdowia nie zostanie wypłacona osobom, których emerytura przekracza trzykrotność minimalnej emerytury. Mowa o kwocie 5636,73 zł brutto. Z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że świadczenie w tej bądź wyższej wysokości otrzymuje obecnie ok. 1,2 mln osób. Z danych, które przytacza Radio Zet wynika, że na nieco ponad 830 tys. wniosków złożonych do tej pory do ZUS ws. renty wdowiej, aż 185 tys. zostało odrzuconych. Powodem jest właśnie przekroczenie wspomnianego progu.

Rozgłośnia zwraca uwagę, że z każdym rokiem limit trzykrotności minimalnej emerytury będzie rósł, a wraz z nim rosnąć będą też same świadczenia. Oznacza to, że część osób, które dziś mieszczą się w limicie, po kolejnej waloryzacji mogą go przekroczyć i utracić prawo do renty wdowiej.

Pierwsze wypłaty renty wdowiej planowane są na lipiec.

Czytaj też:

ZUS zaskoczył ws. nowego świadczenia. Liczba wniosków spadaCzytaj też:

Polki pozywają państwo. Chodzi o nowe świadczenie