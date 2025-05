ZUS zaskoczył ws. nowego świadczenia. Liczba wniosków spada

Na początku stycznia weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Dotychczas owdowiała osoba musiała zdecydować czy pobiera swoją emeryturę, czy rentę rodzinną po zmarłym małżonku (wynosiła ona maksymalnie 85 proc. świadczenia zmarłego). Wskutek zmian można wybrać do wypłaty 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, bądź 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

osiągnięcie wieku emerytalnego – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego – kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat,

wdowa lub wdowiec nie mogą być obecnie w związku małżeńskim.

Renta wdowia. Liczba wniosków z miesiąca na miesiąc spada

Nabór wniosków o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia br. Z danych przekazanych „Wprost" pod koniec kwietnia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do połowy kwietnia złożono 796 858 dokumentów, z czego zdecydowana większość, bo niemal 700 tys. wpłynęła do ZUS.

Dziś ZUS podał, że otrzymał już blisko 750 tys. wniosków. – 749 tys. – tyle osób wystąpiło do ZUS o rentę wdowią – poinformowała instytucja na platformie X.

twitter

ZUS informuje również, że najwięcej, bo 308,8 tys. wniosków napłynęło w styczniu. Później z miesiąca na miesiąc liczba dokumentów spadała:

Luty – 180,3 tys.,

Marzec – 159,1 tys.,

Kwiecień – 100,5 tys.

Resort rodziny w komentarzu dla „Wprost" zwracał uwagę, że zdecydowana większość wniosków, które wpłynęły do ZUS pochodzi od kobiet. – Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazanych 18 kwietnia br. 90 proc. wszystkich wniosków stanowiły złożone przez kobiety, zaś 10 proc. przez mężczyzn – informowało nas biuro prasowe ministerstwa.

Wnioski o rentę wdowią można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, bądź w tradycyjnej formie papierowej (wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą). Pierwsze wypłaty renty wdowiej planowane są na lipiec.

Czytaj też:

ZUS nie radzi sobie z obsługą nowego świadczenia. Zaskakujące posunięcieCzytaj też:

ZUS chwali seniorów. Ich decyzja ws. emerytur niejednego zaskoczy