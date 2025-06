1 lipca rusza wypłata nowych świadczeń. Sprawdź, kiedy dostaniesz pieniądze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 1 lipca 2025 roku rozpocznie wypłatę świadczeń w ramach renty wdowiej. Wnioski są już rozpatrywane, a wypłaty będą realizowane w standardowych terminach, w jakich ZUS przekazuje emerytury i renty – czyli 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

Renta wdowia

ZUS zaznacza, że otrzymanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia nie musi oznaczać jednoczesnej wypłaty środków. Możliwe są sytuacje, w których środki zostaną przekazane na konto wcześniej, a sama decyzja dotrze później.

Renta wdowia to świadczenie łączone – przykładowo: 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. renty po zmarłym małżonku lub odwrotnie. W przypadkach, gdy w wypłatę zaangażowane są dwie instytucje – np. ZUS i inny organ emerytalny – świadczeniobiorca otrzyma dwa przelewy: jeden z ZUS, a drugi z innego organu. Natomiast decyzja przyjdzie tylko z instytucji odpowiedzialnej za wypłatę mniejszej części, czyli 15 proc. świadczenia. Druga instytucja jedynie poinformuje o kontynuacji dotychczasowej wypłaty.

Prawie milion wniosków

Z danych ZUS wynika, że do 12 czerwca 2025 roku wpłynęło do tej instytucji ponad 900 tys. wniosków o rentę wdowią. To największa liczba spośród wszystkich organów wypłacających to świadczenie. ZUS ma obsłużyć aż 88 proc. wszystkich przypadków.

Pozostałe instytucje także przyjmują wnioski, ale na znacznie mniejszą skalę. Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW) zarejestrowało 547 wniosków (stan na 30 maja), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) przyjęło 3 506 wniosków, a Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA – 5 559. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) do 4 czerwca 2025 roku przyjęła 117 457 wniosków i rozpoczęła już proces wysyłki decyzji.

Zgodnie z harmonogramem, wypłaty renty wdowiej będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi terminami obowiązującymi w systemie emerytalno-rentowym. Osoby uprawnione mogą zatem spodziewać się świadczenia w znanych sobie dniach miesiąca.

