Niemiecki gigant szuka pracowników w Polsce. Nietypowy bonus powitalny

Firma BSH, największy producent sprzętu AGD w Europie poszukuje osób do pracy w Łodzi. W trzech zakładach w tym mieście firma produkuje m.in. pralki, zmywarki czy cieszące się coraz większym zainteresowaniem suszarki do ubrań.

Jak podaje Gazeta.pl, ogłoszono rekrutację na ok. 400 miejsc w pracy do łódzkich fabryk i centrum logistycznego. Poszukiwani są m.in. pracownicy produkcji, jak również operatorzy wózków jezdniowych. Należy zaznaczyć, że są to oferty pracy tymczasowej. Wzmożone rekrutacje wystartowały na początku lipca i potrwają do końca września, choć wiele procesów rekrutacyjnych będzie prowadzonych nawet do końca roku.

– Każdy nowy pracownik zostanie odpowiednio przygotowany w Centrum Treningowym i objęty procesem wdrożenia bezpośrednio w miejscu pracy – podkreśla cytowany przez portal Paweł Adamowicz, członek zarządu BSH w Polsce odpowiedzialny za obszar produkcji.

BSH szuka pracowników. Na to mogą liczyć

Pracownicy mogą liczyć na zatrudnienie na umowę o pracę. Przewidziano również pakiet benefitów, w tym bonus powitalny w wysokości 2000 zł brutto. Poszukiwane są osoby z doświadczeniem, ale na zatrudnienie mają szansę też ci, którzy dotąd nie pracowali w branży AGD. W przypadku niektórych ofert pod uwagę będą brane również osoby niepełnosprawne. Wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na bezpłatny transport z wybranych miejscowości na terenie województwa łódzkiego.

– Korzystne położenie Łodzi w centrum Polski od zawsze wiązało naszą gospodarkę z przemysłem wytwórczym. BSH jest związane z Łodzią od ponad 30 lat, w ślad za firmą działalność rozpoczęły tutaj inne firmy związane z produkcją AGD. Nowe miejsca pracy tymczasowej w BSH po raz kolejny pozytywnie wpłyną na lokalną gospodarkę, ponieważ oznaczają wyższe dochody dla miasta z podatków, a te z kolei lepsze warunki życia Łodzian – podkreśla Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

