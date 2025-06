„Pamiętam to jak dziś". Tusk zaskoczył ws. 800 plus

Dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Wniosek w tej sprawie złożył sam premier po przegranej kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Tusk o transferach społecznych. Wspomniał m.in. 800 plus

Szef rządu wygłosił dziś w Sejmie expose, w którym podkreślił m.in., że jego gabinet dokonał największych transferów społecznych po 1989 roku. Odwołał się tu do danych dotyczących 500 plus, czyli sztandarowego programu poprzedniej ekipy rządzącej. – Wiecie, ile w pierwszym roku rządów PiS-u, kiedy obowiązywało 500 plus, ile państwo polskie przeznaczyło na pomoc w tym projekcie? Ile pieniędzy trafiło do ludzi? 16 mld zł. Wiecie, ile w 2024 roku naszymi decyzjami pieniędzy trafiło do polskich rodzin z tytułu programu 800 plus? 62 mld zł – wyliczał Tusk, cytowany przez serwis Gazeta.pl.

Przypomnijmy, że program 500 plus wszedł w życie w kwietniu 2016 roku, kilka miesięcy po wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko. Tuż przed kolejnymi wyborami w 2019 roku zdecydowano o rozszerzeniu programu również na pierwsze dziecko. Przed następnymi wyborami parlamentarnymi w 2023 roku PiS ogłosił kolejną przełomową zmianę, czyli waloryzację świadczenia do kwoty 800 zł. Została ona jednak wprowadzona w życie na początku 2024 roku, czyli w nowej rzeczywistości politycznej, bowiem kilka tygodni wcześniej powołany został rząd Donalda Tuska.

Tusk przekonywał dziś, że jego środowisko chciało natychmiastowej waloryzacji świadczenia, czyli jeszcze latem 2023 roku. – Pamiętam to jak dziś. Ja powiedziałem (do Jarosława Kaczyńskiego – red.): no to zrób. Zróbmy to razem, natychmiast (...) Oni powiedzieli, że należy to zrobić. A kto to zrobił? Kto tak zorganizował pracę państwa, że było to możliwe? Nasz rząd. 62 mld zł kontra 16 mld zł, gdy PiS ten program zaczynał – wyliczał premier.

W swoim wystąpieniu Tusk przypomniał o innych świadczeniach, które były pomysłem już jego rządu. Chodzi m.in. o babciowe, rentę wdowią, podniesienie zasiłku pogrzebowego, czy podwyżki dla budżetówki.

Czytaj też:

800 plus dla seniorów? Petycja trafiła do prezydentaCzytaj też:

Pierwsze w historii exposé Donalda Tuska. Najdłuższe w historii III RP