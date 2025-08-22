Kursy walut 22 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Piątkowe notowania kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokazują zdecydowane wzrosty głównych walut. Największe umocnienie wykazuje frank szwajcarski, który wyraźnie wysunął się na prowadzenie, osiągając najwyższy kurs w tym tygodniu. Dolar, euro i funt również rosną wobec złotego, podtrzymując trend wzrostowy i umacniając swoją pozycję.
Rynek walut – analiza dnia (22 sierpnia 2025)
Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6786 zł, co oznacza wzrost względem czwartku (3,6483 zł). Amerykańska waluta od początku tygodnia porusza się w umiarkowanym trendzie wzrostowym, a dzisiejsza sesja potwierdza lekkie umocnienie dolara wobec złotego.
Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2670 zł, czyli powyżej wczorajszego poziomu 4,2521 zł. Wspólna waluta stopniowo zyskuje na wartości, utrzymując się w wąskim przedziale i wykazując lekki trend wzrostowy w tym tygodniu.
Frank szwajcarski (CHF) zamyka tydzień w cenie 4,5452 zł, co oznacza niewielki wzrost względem czwartku (4,5307 zł). Szwajcarska waluta systematycznie umacnia się od początku tygodnia, osiągając najwyższy kurs w tym okresie.
Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,9341 zł, czyli powyżej czwartkowego kursu 4,9123 zł. Brytyjska waluta odzyskuje część wcześniejszych spadków, zbliżając się ponownie do psychologicznej granicy 5 zł.
Kursy walut – piątek, 22 sierpnia
- dolar – 3,6786 zł
- euro – 4,2670 zł
- frank szwajcarski – 4,5452 zł
- funt szterling – 4,9341 zł
Jakie były kursy walut w tym tygodniu?
Kursy walut – czwartek, 21 sierpnia
- dolar – 3,6483 zł
- euro – 4,2521 zł
- frank szwajcarski – 4,5307 zł
- funt szterling – 4,9123 zł
Kursy walut – środa, 20 sierpnia
- dolar – 3,6540 zł
- euro – 4,2524 zł
- frank szwajcarski – 4,5226 zł
- funt szterling – 4,9329 zł
Kursy walut – wtorek, 19 sierpnia
- dolar – 3,6332 zł
- euro – 4,2420 zł
- frank szwajcarski – 4,5077 zł
- funt szterling – 4,9123 zł
Kursy walut – poniedziałek, 18 sierpnia
- dolar – 3,6434 zł
- euro – 4,2558 zł
- frank szwajcarski – 4,5135 zł
- funt szterling – 4,9354 zł
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest publikowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
