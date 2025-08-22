Kursy walut 22 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Piątkowe notowania kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokazują zdecydowane wzrosty głównych walut. Największe umocnienie wykazuje frank szwajcarski, który wyraźnie wysunął się na prowadzenie, osiągając najwyższy kurs w tym tygodniu. Dolar, euro i funt również rosną wobec złotego, podtrzymując trend wzrostowy i umacniając swoją pozycję.

Rynek walut – analiza dnia (22 sierpnia 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6786 zł, co oznacza wzrost względem czwartku (3,6483 zł). Amerykańska waluta od początku tygodnia porusza się w umiarkowanym trendzie wzrostowym, a dzisiejsza sesja potwierdza lekkie umocnienie dolara wobec złotego.

Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2670 zł, czyli powyżej wczorajszego poziomu 4,2521 zł. Wspólna waluta stopniowo zyskuje na wartości, utrzymując się w wąskim przedziale i wykazując lekki trend wzrostowy w tym tygodniu.

Frank szwajcarski (CHF) zamyka tydzień w cenie 4,5452 zł, co oznacza niewielki wzrost względem czwartku (4,5307 zł). Szwajcarska waluta systematycznie umacnia się od początku tygodnia, osiągając najwyższy kurs w tym okresie.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,9341 zł, czyli powyżej czwartkowego kursu 4,9123 zł. Brytyjska waluta odzyskuje część wcześniejszych spadków, zbliżając się ponownie do psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – piątek, 22 sierpnia

dolar – 3,6786 zł

euro – 4,2670 zł

frank szwajcarski – 4,5452 zł

funt szterling – 4,9341 zł

Czytaj też:

Ile złota ma Narodowy Bank Polski? Najnowsze dane NBP

Jakie były kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – czwartek, 21 sierpnia

dolar – 3,6483 zł

euro – 4,2521 zł

frank szwajcarski – 4,5307 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Kursy walut – środa, 20 sierpnia

dolar – 3,6540 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5226 zł

funt szterling – 4,9329 zł

Kursy walut – wtorek, 19 sierpnia

dolar – 3,6332 zł

euro – 4,2420 zł

frank szwajcarski – 4,5077 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 sierpnia

dolar – 3,6434 zł

euro – 4,2558 zł

frank szwajcarski – 4,5135 zł

funt szterling – 4,9354 zł

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest publikowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Apartamenty w polskich drapaczach chmur. Luksus i zawrotne cenyCzytaj też:

Prawie jak w Hiszpanii? Polskie miasta pełne słońca i tanich mieszkań