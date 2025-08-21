Kursy walut 21 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Czwartkowe notowania kursów walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokazują mieszane zmiany. Złoty nieco słabnie wobec franka szwajcarskiego, natomiast pozostałe główne waluty odnotowały niewielkie spadki. Najbardziej widoczne umocnienie wykazuje frank szwajcarski, który wyraźnie wysunął się na prowadzenie – to zdecydowanie jego dzień.

Rynek walut – analiza dnia (21 sierpnia 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6483 zł, co oznacza spadek względem środy. Amerykańska waluta od początku tygodnia porusza się w wąskim przedziale – najpierw zyskując lekko na wartości, a następnie odrabiając część wzrostów. Dziś nieznacznie traci wobec złotego.

Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2521 zł, czyli minimalnie poniżej wczorajszego poziomu 4,2524 zł. Wspólna waluta utrzymuje stabilność z lekką tendencją spadkową.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5307 zł, co oznacza wzrost względem środy. Szwajcarska waluta wyraźnie umacnia się od początku tygodnia, osiągając najwyższą dotąd wartość w tym tygodniu. Jutro okaże się, czy utrzyma ten mocny trend.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,9123 zł, czyli poniżej środowego kursu 4,9329 zł. Brytyjska waluta traci nieco na wartości, oddalając się od psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – czwartek, 21 sierpnia

dolar – 3,6483 zł

euro – 4,2521 zł

frank szwajcarski – 4,5307 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – środa, 20 sierpnia

dolar – 3,6540 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5226 zł

funt szterling – 4,9329 zł

Kursy walut – wtorek, 19 sierpnia

dolar – 3,6332 zł

euro – 4,2420 zł

frank szwajcarski – 4,5077 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 sierpnia

dolar – 3,6434 zł

euro – 4,2558 zł

frank szwajcarski – 4,5135 zł

funt szterling – 4,9354 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych są publikowane w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

