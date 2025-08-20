Niespodzianka w Eurojackpot. Kto zgarnął fortunę?

We wtorek, 19 sierpnia, podczas losowania nr 592 w Eurojackpot wylosowano liczby:
3, 4, 11, 33, 47 oraz 6 i 9.
Eurojackpot – wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie Eurojackpot po raz kolejny nie przyniosło głównej wygranej, ale emocji nie brakowało. Padły aż trzy trafienia drugiego stopnia – każde warte dokładnie 460 552,10 euro. Szczęśliwe kupony wysłano w Estonii, Słowenii i Szwecji. Nie zabrakło też nagród trzeciego stopnia: aż siedem wygranych po 111 312,80 euro każda powędrowało do graczy z Niemiec, Szwecji, Włoch i Finlandii.
Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce
Polscy gracze znów mogli poczuć dreszczyk emocji! Choć wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło już milionowych wygranych, jak w poprzednim tygodniu, to i tak było szczęśliwe.
Najwyższa kwota zdobyta w Polsce tym razem to wygrana czwartego stopnia – dokładnie 668 110,70 zł.
To jednak nie koniec dobrych wieści. W Polsce odnotowano także:
- 29 wygranych piątego stopnia po 1 128,30 zł,
- 75 wygranych szóstego stopnia po 538,80 zł,
- 65 wygranych siódmego stopnia po 436,30 zł.
Kumulacja w Eurojackpot
Kumulacja w Eurojackpot rośnie do gigantycznych rozmiarów! Po raz kolejny nikt nie zgarnął głównej wygranej, więc w puli czeka już aż 150 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 22 sierpnia. Czy tym razem szczęście uśmiechnie się do Polaków? Emocje sięgają zenitu!
Kursy walut 19 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin
