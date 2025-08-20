Niespodzianka w Eurojackpot. Kto zgarnął fortunę?

We wtorek, 19 sierpnia, podczas losowania nr 592 w Eurojackpot wylosowano liczby:

3, 4, 11, 33, 47 oraz 6 i 9.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot po raz kolejny nie przyniosło głównej wygranej, ale emocji nie brakowało. Padły aż trzy trafienia drugiego stopnia – każde warte dokładnie 460 552,10 euro. Szczęśliwe kupony wysłano w Estonii, Słowenii i Szwecji. Nie zabrakło też nagród trzeciego stopnia: aż siedem wygranych po 111 312,80 euro każda powędrowało do graczy z Niemiec, Szwecji, Włoch i Finlandii.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Polscy gracze znów mogli poczuć dreszczyk emocji! Choć wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło już milionowych wygranych, jak w poprzednim tygodniu, to i tak było szczęśliwe.

Najwyższa kwota zdobyta w Polsce tym razem to wygrana czwartego stopnia – dokładnie 668 110,70 zł.

To jednak nie koniec dobrych wieści. W Polsce odnotowano także:

29 wygranych piątego stopnia po 1 128,30 zł,

75 wygranych szóstego stopnia po 538,80 zł,

65 wygranych siódmego stopnia po 436,30 zł.

Czytaj też:

Fortuna znów zasypała graczy! Aż 6 głównych wygranych w Mini Lotto

Kumulacja w Eurojackpot

Kumulacja w Eurojackpot rośnie do gigantycznych rozmiarów! Po raz kolejny nikt nie zgarnął głównej wygranej, więc w puli czeka już aż 150 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 22 sierpnia. Czy tym razem szczęście uśmiechnie się do Polaków? Emocje sięgają zenitu!

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo

281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl

652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole

593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa

440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie

202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia

202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice

202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda

202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec

202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów

712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa

758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock

826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew

294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo

294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko

379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice

379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:

Apartamenty w polskich drapaczach chmur. Luksus i zawrotne ceny