Koniec marnotrawstwa w UE? Producenci płacą, sklepy odpowiadają

Parlament Europejski przyjął przepisy, które mogą całkowicie zmienić funkcjonowanie rynku w Europie. 9 września uchwalono regulacje mające ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić odpowiedzialność producentów za tekstylia. Zmiany obejmą gospodarstwa domowe, handel detaliczny, gastronomię oraz producentów odzieży działających w Europie i poza nią, w tym także firmy sprzedające online spoza UE. To prawdziwa rewolucja w podejściu do odpadów i zrównoważonego rozwoju.

Nowe regulacje UE – ograniczenie marnowania żywności

Nowe przepisy UE wprowadzają wiążące cele redukcji marnotrawstwa żywności do 2030 roku.

W sektorze produkcji i przetwórstwa odpady mają zostać zmniejszone o 10 proc., natomiast w handlu, gastronomii, usługach żywieniowych i gospodarstwach domowych – o 30 proc. na mieszkańca.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do wdrożenia działań ułatwiających przekazywanie niesprzedanej, ale nadającej się do spożycia żywności osobom potrzebującym. To nie tylko krok w kierunku ekologii, ale również odpowiedź na rosnące problemy społeczne związane z niedoborem żywności.

Nowe regulacje UE – producenci zapłacą za odpady tekstylne

UE nie ogranicza się jednak tylko do żywności. Producentów odzieży, obuwia i tekstyliów czeka obowiązek finansowania zbiórki, sortowania i recyklingu swoich produktów. Regulacje obejmą m.in. odzież, pościel, koce, zasłony i bieliznę stołową. Co więcej, przepisy dotyczą wszystkich firm – również sprzedających online spoza UE.

Mikroprzedsiębiorstwa otrzymają dodatkowy rok na dostosowanie się do nowych zasad, a państwa będą mogły włączyć w system także producentów materacy. To oznacza, że koszty odpowiedzialności za odpady przesuną się bezpośrednio na producentów, co może przyczynić się do większej dbałości o trwałość i jakość produktów.

Fast fashion pod kontrolą UE

Nowe przepisy w UE przewidują również uwzględnienie negatywnych skutków fast fashion i ultrafast fashion przy ustalaniu składek w ramach systemu ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta). Celem jest zmniejszenie masowej produkcji taniej odzieży i zachęcenie firm do bardziej zrównoważonych modeli produkcji i sprzedaży. Akt prawny zostanie podpisany przez Parlament i Radę, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 20 miesięcy na wdrożenie przepisów do prawa krajowego, a systemy ROP dla tekstyliów muszą ruszyć najpóźniej w ciągu 30 miesięcy od wejścia w życie regulacji.

