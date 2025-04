Butelki i puszki za rabat? Lidl uruchamia system kaucyjny w całej Polsce

System kaucyjny startuje w Polsce 1 października 2025 roku. Lidl Polska jako pierwsza sieć handlowa zamontowała butelkomaty we wszystkich, czyli w ponad 900 sklepach. Sieć rozpoczyna również kampanię edukacyjną na temat zasad zbiórki.

– Ochrona środowiska i troska o planetę to kluczowe wartości dla Lidl Polska. W naszej działalności stawiamy na innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu, odpowiedzialne gospodarowanie wodą oraz surowcami, a także redukcję gazów cieplarnianych. Wierzymy, że system kaucyjny to kluczowy krok na drodze do realizacji naszych celów środowiskowych. Zależy nam, aby zbiórka opakowań stała się czymś naturalnym dla naszych klientów. Dlatego chcemy, by już dziś mieli możliwość poznania, jak również przetestowania tego rozwiązania w praktyce. Jesteśmy przekonani, że edukacja wraz z praktycznym doświadczeniem, to najlepsza droga do sukcesu całego systemu – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.

Lidl to pierwsza w Polsce sieć handlowa z butelkomatami

O zainstalowaniu pierwszych 300 butelkomatów Lidla Polska informował w połowie lutego, jednak pierwsze testy własnego systemu odbioru butelek plastikowych PET zostały uruchomione już w 2022 roku. W lutym bieżącego roku system rozszerzono o zbiórkę puszek. Od kwietnia 2025 r. we wszystkich sklepach Lidl Polska dostępne są butelkomaty, które umożliwiają klientom wygodny zwrot opakowań.

„Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są wpisane w kulturę organizacyjną oraz tożsamość Lidl Polska” – przekazała sieć w swoim komunikacie, podkreślając, że to ważny krok w kierunku ochrony środowiska. Choć system oficjalnie rusza dopiero w październiku, sieć już teraz chce wspierać klientów w wyrabianiu nowych nawyków.

Lidl Polska: „15 mln butelek plastikowych PET i ponad 1 mln puszek”

„Od momentu rozpoczęcia testów Lidl Polska zebrał już 15 mln butelek plastikowych PET oraz ponad 1 mln puszek, o łącznej wadze blisko 400 ton – czyli tyle, ile waży największy pasażerski samolot na świecie!” – informuje sieć i podaje, że rekordzistą w zbiórce jest sklep Lidl w miejscowości Gogolin.

Jak podkreśla, zebrane puszki i butelki pozwoliły ograniczyć liczbę odpadów oraz zaoszczędzić surowce. Teraz Lidl Polska rusza z kampanią, mającą na celu zachęcenie klientów do aktywnego udziału w nowym systemie i pokazanie, że zwrot butelek oraz puszek może być prosty, szybki i wygodny.

Butelkomaty Lidla – co trzeba wiedzieć o zwrocie opakowań?

Proces zwrotu butelek plastikowych i puszek w butelkomatach dostępnych w sklepach Lidl Polska został zaprojektowany z myślą o wygodzie klientów. Aby z niego skorzystać, wystarczy przynieść do sklepu odpowiednie opakowania – ważne, by miały etykiety i nie były zgniecione, ponieważ butelki oraz puszki muszą zachować swoją oryginalną formę. Następnie należy umieścić je w butelkomacie, który automatycznie rozpozna i zarejestruje zwracane opakowania. Po zakończeniu procesu maszyna wydrukuje kupon rabatowy na zakupy, ważny przez 30 dni i możliwy do zrealizowania wyłącznie w sklepie, w którym został wydany.

„Dzięki temu rozwiązaniu klienci sieci mogą w jednym miejscu zarówno kupić produkty, jak i zwrócić opakowania” – podkreśla sieć.

Jakie są zasady zwrotu opakowań w butelkomatach Lidla?

W butelkomatach Lidla przyjmowane są butelki PET o pojemności do 3 l oraz puszki o pojemności do 1 l. Jak instruuje sieć, butelki muszą być: nieuszkodzone, całkowicie opróżnione, po napojach alkoholowych i bezalkoholowych, po wodach i sokach, a także posiadać etykietę producenta. Co istotne, nie muszą to być produkty zakupione w Lidl Polska.

„Można zwracać także butelki od innych producentów oraz zakupione w innych sieciach handlowych. Puszka i/lub butelka plastikowa zostanie przyjęta, jeżeli nie jest istotnie zgnieciona lub uszkodzona, ma etykietę producenta (konieczny jest czytelny kod kreskowy), jest całkowicie opróżniona z napoju i pozbawiona wewnętrznych lub zewnętrznych zabrudzeń, które mogą utrudnić ocenę jej kształtu, wagi oraz materiału, z którego jest wykonana. Butelka może posiadać zakrętkę, ale nie musi” – wyjaśnia sieć w komunikacie. Lidl podkreśla, że zgodnie z regulacjami prawnymi systemu kaucyjnego, nie przyjmuje opakowań po nabiale oraz oleju.

