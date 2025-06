Koniec Carrefoura we Włoszech? Sieć szykuje duże zmiany w Europie

Francuski gigant handlu detalicznego Carrefour rozważa sprzedaż swoich operacji we Włoszech –pisze serwis dlahandlu.pl. Jak informuje, powołując się na branżowy magazyn „Lebensmittel Zeitung”, trwają nieformalne rozmowy z europejskimi konkurentami – wśród których wymienia się m.in. Lidla, Esselungę i Conad. Decyzja francuskiej sieci to m.in. efekt strat i spadku sprzedaży.

Carrefour rozważa wyjście z Włoch

Włochy to czwarty co do wielkości rynek Carrefoura w Europie i choć sieć działa na Półwyspie Apenińskim od lat, nie zdołała osiągnąć tam pozycji lidera – obecnie jest dopiero ósmym graczem.

W 2024 roku spółka odnotowała w tym kraju spadek sprzedaży o 5,3 proc. (do 3,63 mld euro) i stratę rzędu 250 mln euro. Fragmentacja rynku, silna konkurencja i presja cenowa to główne wyzwania, przed którymi stoi sieć.

Carrefour – presja inwestorów i możliwa restrukturyzacja

Decyzje dotyczące Włoch mogą być elementem szerszej strategii restrukturyzacyjnej zapowiedzianej przez prezesa Carrefoura, Alexandre’a Bomparda. Podczas ostatniego walnego zgromadzenia zarząd zadeklarował „aktywną restrukturyzację”, obejmującą m.in. możliwą sprzedaż aktywów lub współpracę z innymi sieciami. W tle są naciski inwestorów oczekujących poprawy rentowności. Carrefour prowadzi też działania na innych rynkach. Niedawno, jak podaje serwis, rozpoczął przejmowanie swojej brazylijskiej filii, a wcześniej toczył wstępne rozmowy z Ahold Delhaize.

Pozycja sieci Carrefour w Polsce

W Polsce Carrefour utrzymuje się w czołówce detalistów, posiadając ok. 800 placówek w różnych formatach: od hipermarketów, przez supermarkety, po sklepy osiedlowe Carrefour Express i Globi. Mimo to sieć mierzy się z wyzwaniami w segmencie najmniejszych punktów, gdzie konkurencja sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję. Na tle niepewnej sytuacji we Włoszech polski rynek pozostaje dla Carrefoura stosunkowo stabilnym ogniwem działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

